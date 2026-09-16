Rendkívüli figyelmeztetést adtak ki a Balatonon: ha most hibázik a tulajdonos, teljesen magára marad a bajban

A tíz vitorláskikötőt üzemeltető társaság a bérlőknek küldött legfrissebb körlevelében arra figyelmeztetett, hogy akár pár centiméteres apadás is elég ahhoz, hogy a mélyebb merülésű járművek elakadjanak. Mivel a daruk fix helyen állnak, a nagyobb vitorlásoknak saját erőből vagy vontatással kell eljutniuk a kiemelési pontra, ami a sekélyedő kikötőmedencékben egyre nehezebb, a halogatással pedig teljesen kivitelezhetetlenné válhat. A BAHART egyértelművé tette, hogy

amennyiben a hajó a sekély víz miatt mozgásképtelenné válik, a mentés kizárólag a tulajdonos feladata.

A cég ugyanis nem rendelkezik sem szabad kapacitással, sem megfelelő eszközzel a mentéshez, a kikötői motorcsónakok pedig alkalmatlanok erre a feladatra.

Ha a baj már megtörtént, és a hajó beleragadt az iszapba, az egyetlen működőképes megoldást az emelőballonos technológia jelenti, amelyet a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) tud elvégezni. Bagyó Sándor, a szervezet elnöke elmondta, hogy a tó vízállása 2003 óta nem volt ennyire alacsony. Az akkori kényszer szülte a módszer kikísérletezését, mára viszont komoly, minősített felszereléssel rendelkeznek, amellyel a tó bármely pontján tudnak segíteni. Hozzátette, hogy a veszélyeztetettség nem az északi vagy a déli parttól függ, hanem az adott kikötőmedence eredeti vízmélységétől.

A ballonos mentés jelentős víz alatti előkészületet igényel, a munkálatok során ugyanis két búvár dolgozik a vízben, akiket a parton egy két-három fős személyzet segít. A ballonok feltöltése után a hajó megemelkedik, így már elmozgatható a kívánt területre. Ez a folyamat négy-öt órát is igénybe vehet. Ahogy haladunk előre a 2026-os őszi kiemelési szezonban, a vízimentőkhöz egyre több felkérés érkezik, és már most is számos árajánlatot adtak ki a bajba jutott tulajdonosoknak.

Címlapkép: A drónnal készült felvételen a vitorláskikötő alacsony vízállásnál Balatonfenyvesnél 2026. június 29-én. forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás