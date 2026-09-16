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Rendkívüli lépésre kényszerült a világ egyik legfontosabb olajhatalma
Gazdaság

Rendkívüli lépésre kényszerült a világ egyik legfontosabb olajhatalma

Portfolio
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Szaúd-Arábia a Hormuzi-szoros megkerülésével, Omán partjainál kínál nyersolajat ázsiai vevőinek hajóról hajóra történő átrakodással, miután dróncsapások megrongálták a Vörös-tengerhez vezető kulcsfontosságú csővezetékét.

Az állami olajvállalat, a Saudi Aramco a zászlóshajójának számító Arab Light, valamint Arab Medium és Arab Heavy típusú nyersolajat is felajánlott ázsiai, hosszú távú szerződéssel rendelkező partnereinek az ománi Szohár kikötőjénél történő átrakodással

– közölték a piaci ügyeket ismerő források.

A lépés arra utal, hogy az Aramco egyre nagyobb mennyiségű kőolajat juttat ki a Perzsa-öbölből a szoros megkerülésével. Az elmúlt hetekben a vállalat legalább két hasonló ajánlatot tett ázsiai vevőinek Arab Medium és Arab Heavy szállítmányokra.

A szállítási kapacitás is jelentősen nőtt.

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Az Energy Aspects műholdas adatai alapján Szaúd-Arábia az elmúlt héten megduplázta napi berakodási ütemét a Rász Tanúra-i és a Dzsajma-i terminálokon,

így az eléri a napi két VLCC-t (nagyméretű nyersolaj-szállító tartályhajót), ami mintegy 4 millió hordónak felel meg. A Kpler hajókövetési adatai szerint szerdán négy, összesen 8 millió hordó kapacitású VLCC rakodott Rász Tanúránál.

A világ legnagyobb olajexportőre az Irán elleni háború óta a Kelet–Nyugati kőolajvezetékre támaszkodott, amelyen keresztül a nyersolajat a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjébe juttatta el, elkerülve a Hormuzi-szorost.

A vezetéket azonban pénteken dróncsapások rongálták meg, aminek hatására a globális olajárak többhavi csúcsra ugrottak a héten.

Legalább egy olyan ázsiai vevő, amelynek szeptemberre volt ütemezve a berakodása, értesítést kapott az Aramcótól a janbui szállítmányok késéséről és átütemezéséről, a halasztás időtartamát azonban nem közölték.

Az európai vevők esetében a Saudi Aramco egyes szeptemberi szállítmányok törlését jelentette be, míg a janbui berakodásokat teljes mértékben felfüggesztették.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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