Szörnyű hírt közölt a Pfizer-oltás egyik gyártója az ALS-kezeléséről

A Novartis leállította az amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) kezelésére szánt kísérleti gyógyszerének fejlesztését, miután a szer a II. fázisú klinikai vizsgálat során nem bizonyult hatékonyabbnak a placebónál a betegség progressziójának lassításában.

A Novartis leállította az amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) kezelésére szánt kísérleti gyógyszerének fejlesztését, amellyel áttörést remélt a súlyos betegség terápiájában

– számolt be szerdán a Bloomberg.

A svájci gyógyszergyártó azt követően függesztette fel a készítmény II. fázisú klinikai vizsgálatát, hogy a szer nem bizonyult hatékonyabbnak a placebónál a betegség progressziójának lassításában. A Novartis a hírügynökség megkeresésére e-mailben megerősítette a kutatási program leállítását.

A döntés újabb visszalépést jelent az ALS elleni gyógyszerfejlesztések területén, ahol továbbra is rendkívül korlátozott számú hatékony terápiás lehetőség áll a betegek rendelkezésére.

A cég 2021-ben a Pfizer–BioNTech vakcina gyártását támogatta: a BioNTechtől kapott mRNS-hatóanyagot svájci üzemében steril körülmények között fiolákba töltötte, később pedig Szlovéniában is végzett ilyen „fill-and-finish” gyártást. Emellett a Novartis a CureVac CVnCoV vakcinajelöltjének mRNS-ét és hatóanyagát is gyártotta Ausztriában, de ez a vakcina végül nem lett sikeresen piacra vitt Covid-oltás.

Forrás: Reuters

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