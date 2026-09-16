Találkozott Gajdos Lászlóval Hadházy Ákos

A tárgyaláson tisztázták, hogy Kolesár Gergely helyettes államtitkár valóban a magánszektorból, a MOL-tól érkezett a közigazgatásba, és jelenleg a hulladékkoncesszió felülvizsgálatán dolgozik.

Gajdos László egyetértett abban, hogy a személyi átfedés hordoz magában kockázatokat, a döntéshozók szerint a korábbi vállalati tapasztalat előnyt is jelenthet a munka során.

A felülvizsgálat operatív vezetéséért Kertész-Káldosi Zsuzsanna államtitkár felel, akinek a volt képviselő több, szakértők által készített háttéranyagot is átadott a megbeszélésen.

Hadházy Ákos részletesen kifejtette, miért tartja fenntarthatatlannak a jelenlegi modellt, amely véleménye szerint nem maradhat érvényben a hátralévő 32 évben.

A koncesszió létrejöttének törvénytelensége, a MOL teljes monopóliuma, a rendszer átláthatatlansága és a szolgáltatási színvonal meredek esése mind ebbe az irányba mutatnak

– indokolta a politikus, miért szükséges a struktúra alapvető újragondolása.

A volt képviselő ugyanakkor elismerte, hogy a tervezett reform a lakossági és ipari szolgáltatások folyamatossága, vagyis az ellátásbiztonság megőrzése miatt rendkívül alapos előkészítést igényel. Hadházy kiemelte, hogy a jövőben is szorosan nyomon követi majd a folyamatokat, és ha szükséges, megszólal a nyilvánosság előtt.

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