26°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Találkozott Gajdos Lászlóval Hadházy Ákos
Gazdaság

Találkozott Gajdos Lászlóval Hadházy Ákos

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A MOL-MOHU koncessziókkal kapcsolatban folytatott egyeztetést Gajdos László élő környzetért felelős miniszter és Hadházy Ákos találkozóján. A megbeszélésen megerősítették, hogy a felülvizsgálati folyamatban részt vesz a MOL-tól érkezett helyettes államtitkár is, akinek szerepe hordozhat ugyan kockázatokat, de szakmai előnyökkel is járhat a rendszer átvilágítása során. A részletekről Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő számolt be Facebook-bejegyzésében.

A tárgyaláson tisztázták, hogy Kolesár Gergely helyettes államtitkár valóban a magánszektorból, a MOL-tól érkezett a közigazgatásba, és jelenleg a hulladékkoncesszió felülvizsgálatán dolgozik.

Gajdos László egyetértett abban, hogy a személyi átfedés hordoz magában kockázatokat, a döntéshozók szerint a korábbi vállalati tapasztalat előnyt is jelenthet a munka során.

A felülvizsgálat operatív vezetéséért Kertész-Káldosi Zsuzsanna államtitkár felel, akinek a volt képviselő több, szakértők által készített háttéranyagot is átadott a megbeszélésen.

Hadházy Ákos részletesen kifejtette, miért tartja fenntarthatatlannak a jelenlegi modellt, amely véleménye szerint nem maradhat érvényben a hátralévő 32 évben.

Még több Gazdaság

Jelentős fordulat áll be az időjárásban: hullámzó frontrendszer közeledik

Merre tart a magyar energiapolitika? Kiderül október 8-án az őszi energetikai csúcskonferenciánkon!

Egy gép előtt kevésbé szégyelljük a tartozást – így formálja át az AI és a pszichológia a követeléskezelést

A koncesszió létrejöttének törvénytelensége, a MOL teljes monopóliuma, a rendszer átláthatatlansága és a szolgáltatási színvonal meredek esése mind ebbe az irányba mutatnak

– indokolta a politikus, miért szükséges a struktúra alapvető újragondolása.

A volt képviselő ugyanakkor elismerte, hogy a tervezett reform a lakossági és ipari szolgáltatások folyamatossága, vagyis az ellátásbiztonság megőrzése miatt rendkívül alapos előkészítést igényel. Hadházy kiemelte, hogy a jövőben is szorosan nyomon követi majd a folyamatokat, és ha szükséges, megszólal a nyilvánosság előtt.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: egymást érik a hatósági intézkedések, Magyar Péter a Vatikánba utazik

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Részvény, állampapír, arany, bitcoin vagy ingatlan? Most dőlhet el, mivel lehet nagyot nyerni
Von der Leyen bejelentette, hogy Kanada az EU kvázi tagja lesz, Magyarországot pedig példaként állította a kontinens elé
Tisza-kormány: előállítottak két NER-közeli üzletembert, büntetést kapott Lázár János, feljelentés Szijjártó ellen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility