Támadás érte a Revolutot, váltságdíjat követelnek a hackerek

Adatszivárgás érte a Revolutot, a támadás mögött álló hackerek pedig 3 millió dolláros váltságdíjat követelnek – derül ki a Financial Times szerdai beszámolójából. A bűnözők azzal fenyegetőznek, hogy több száz ügyfél bizalmas adatait értékesítik más bűnözői csoportoknak, ha a cég 24 órán belül nem fizet.

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Adatszivárgás érte a Revolutot, a támadók pedig 3 millió dolláros váltságdíjat követelnek a vállalattól

– írta meg szerdán a Financial Times.

A támadás mögött álló hackerek azzal fenyegetőztek, hogy több száz ügyfél bizalmas adatait értékesítik más bűnözői csoportoknak, amennyiben a Revolut 24 órán belül nem fizeti ki a kért összeget. A Financial Times értesülései szerint a támadók a kifejezetten rövid határidő megadásával próbálnak fokozott nyomást gyakorolni a kapcsolódó vállalatra.

A Revolut egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.

Forrás: Reuters

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