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Támadás érte a Revolutot, váltságdíjat követelnek a hackerek
Gazdaság

Támadás érte a Revolutot, váltságdíjat követelnek a hackerek

Portfolio
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Adatszivárgás érte a Revolutot, a támadás mögött álló hackerek pedig 3 millió dolláros váltságdíjat követelnek – derül ki a Financial Times szerdai beszámolójából. A bűnözők azzal fenyegetőznek, hogy több száz ügyfél bizalmas adatait értékesítik más bűnözői csoportoknak, ha a cég 24 órán belül nem fizet.
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Adatszivárgás érte a Revolutot, a támadók pedig 3 millió dolláros váltságdíjat követelnek a vállalattól

– írta meg szerdán a Financial Times.

A támadás mögött álló hackerek azzal fenyegetőztek, hogy több száz ügyfél bizalmas adatait értékesítik más bűnözői csoportoknak, amennyiben a Revolut 24 órán belül nem fizeti ki a kért összeget. A Financial Times értesülései szerint a támadók a kifejezetten rövid határidő megadásával próbálnak fokozott nyomást gyakorolni a kapcsolódó vállalatra.

A Revolut egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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