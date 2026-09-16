Tisza-kormány: egymást érik a hatósági intézkedések, Magyar Péter a Vatikánba utazik

A kormány elfogadta a Fenntartható Vízgazdálkodási Intézkedési Tervet, amely 11 pontban határozza meg a vízhiány kezelésével kapcsolatos legfontosabb feladatokat és azok végrehajtási határidejét – írta Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének budapesti világkongresszusa után.

A terv egyebek mellett szabályozási feladatokat, a természetes vízvisszatartási intézkedések integrálását, a vízmegtartásra alkalmas területek kijelölését, valamint további fenntartható vízgazdálkodási intézkedéseket tartalmaz. Magyarországon az ivóvíz közel 95 százaléka felszín alatti vízkészletekből származik, ezért a vízpolitika egyik központi eleme ezek védelme és természetes utánpótlásuk erősítése.

A vízgazdálkodási problémák jelentőségét az idei aszály és a Duna rekordalacsony vízállása is megmutatta. Nyáron Paksnál olyan alacsonyra süllyedt a folyó vízszintje, hogy veszélybe került az atomerőmű reaktorblokkjainak hűtése, ezért a kormánynak energetikai vészhelyzetet kellett kihirdetnie.

A vízhiány az ivóvízellátás mellett a mezőgazdaságot, az energiatermelést és ezen keresztül a gazdaság egészét is érinti.

Magyarország felszíni vizeinek 95 százaléka az országhatáron kívülről érkezik, ezért a hazai vízbiztonság szorosan összefügg a felvízi országokkal kialakított együttműködéssel. A kormány ennek érdekében erősítené a két- és többoldalú határon átnyúló együttműködést a Duna-medencében, az Európai Unió és az ENSZ keretein belül is.

Nemzetközi szinten Magyarország az ENSZ Vízügyi Egyezményére is támaszkodna a vízügyi kihívások kezelésében.

A Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének Világkongresszusát 1976 után először rendezték ismét Budapesten, ezúttal 53. alkalommal. A rendezvény kutatási eredményeit és következtetéseit a szervezet a decemberi Abu-Dzabi ENSZ Vízügyi Konferenciára is eljuttatja.

A kormány hosszabb távon a víz megtartására, a felszín alatti készletek védelmére és természetes utánpótlásuk erősítésére építené a magyar vízpolitikát.