Tisza-kormány: eltörlik a kamarai tagdíjat, gyökeres változások jönnek az egészségügyben

Magyar Péter közölte: odacsapnak a milliárdos oligarcháknak, átalakítják a trafikrendszert
Átfogó gazdasági reformokról, a dohány- és kaszinókoncessziók rendszerének átalakításáról, valamint a 35 éves autópálya-koncessziós szerződések felülvizsgálatáról tárgyal a kormány. A legfontosabb döntéseket és terveket Magyar Péter miniszterelnök ismertette egy Facebook-videóban, miközben az Európai Mobilitási Hét alkalmából kerékpárral indult a kormányülésre szerda reggel.
Eltörlik az 5000 forintos kötelező díjat: azonnal reagált a kamara Magyar Péter bejelentésére
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), mint köztestület tudomásul veszi a gazdasági kamarákra vonatkozó kormányzati bejelentést és várja a jogszabálymódosítások részleteit, amely alapján, tevékenységét újra gondolva tud dolgozni a továbbiakban a hazai vállalkozói közösségért - olvasható a szervezet közleményében.
Gyorsan terjed a csecsemőkre is veszélyes, halálos fertőzés - Fontos döntéseket hozott a járványügyi hatóság
A megnövekedett esetszámok miatt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) új, országos eljárásrendet vezetett be a veleszületett szifilisz megelőzésére. A szigorított protokoll kötelezővé teszi a várandósság alatti ismételt szűrést, és gyorsabb határidőket ír elő a diagnosztizált kismamák, valamint partnereik kezelésére - számolt be az NNGYK.
Megszületett a döntés Szijjártó Péter ügyében, elindul az eljárás
A parlamenti nemzetbiztonsági bizottság hivatalosan is vizsgálatot indított Szijjártó Péter volt külügyminiszternek a kínai autógyártónál, a BYD-nél betöltött új pozíciója miatt, hogy feltárja az esetleges nemzetbiztonsági kockázatokat. A döntés nyomán a testület megkaphatja az egykori tárcavezető elérhetőségeit a személyes meghallgatáshoz, érdemi szankciókra azonban a bizottság nem jogosult, ha a volt miniszter esetleg megtagadná az együttműködést - tudósított a Telex.
Üzenetet küldött a magyar autópálya-üzemeltető Vitézy Dávidnak
Az M6-os autópálya jövőbeli üzemeltetésével kapcsolatos összes ajánlat, műszaki adat és paraméter nyilvánosságra hozatalát kezdeményezi a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF). A társaság szerint a megalapozott szakmai összehasonlításhoz elengedhetetlen a teljes átláthatóság, különösen mivel a szaktárca a mai napig nem közölte velük az üzemeltetéssel kapcsolatos döntés ténybeli és jogi alapjait.
Rendkívüli bejelentéseket tett Kapitány István: átvilágítás indul az iparkamaránál, biztost neveztek ki
Mentesül mintegy 900 ezer hazai mikrovállalkozás az évi 5 ezer forintos kötelező kamarai hozzájárulás megfizetése alól, miközben a kormány megkezdi a gazdasági kamarák rendszerének átfogó felülvizsgálatát, és átmeneti jelleggel kamarai biztost nevez ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) élére. A döntés részleteiről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be Facebook-videójában.
Vitézy Dávid megígérte: vadonatúj városrészek épülhetnek fel
Vitézy Dávid építési és közlekedési miniszter elárulta, hogy nem találkozott még Mészáros Lőrinccel, és nincs is erre szándéka, ugyanakkor a minisztérium dolgozik a Mészáros-csoporthoz köthető szerződések felülvizsgálatán. A kormány kiszáll az M6-os autópálya túlárazottnak ítélt koncessziójából, amelyet még Lázár János rendelt meg. A miniszter a Forbes podcastjában hangsúlyozta, hogy a tényleges piaci verseny helyreállítása a cél a közbeszerzésekben, mivel a korábbi rendszerben a NER-en kívüli cégek inkább alvállalkozónak álltak be, hogy elkerüljék a hatósági zaklatást. Kiemelte továbbá a Wekerle Lakásépítési Programot, amelynek keretében rozsdaövezetek beépítésével kívánnak otthont teremteni több tízezer családnak a lakhatási válság enyhítése érdekében.
Magyar Péter: a Tisza-kormány eltörli a vállalkozók 5000 forintos kamarai tagdíját
A kormány eltörli a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére kötelezően fizetendő, évi 5000 forintos kamarai hozzájárulást – derült ki Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzéséből.
Átalakították a MÁV-csoport vezetését, itt vannak az új igazgatóság tagjai
Új igazgatóság és felügyelőbizottság állt fel a MÁV-csoportnál, miután Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter júliusban személycserékről döntött a két testületben. Az igazgatóság elnöke Tóth-Maros Dániel, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett – írta Vitézy Dávid.
Forsthoffer Ágnes: Moldovai parlamenti delegáció érkezett az Országházba
Forsthoffer Ágnes házelnök hivatalos találkozón fogadta Igor Grosut, a moldovai parlament elnökét az Országházban – írta Forsthoffer Ágnes. A felek a magyar–moldovai kétoldalú kapcsolatok legfontosabb kérdéseit és a parlamenti együttműködés lehetőségeit tekintették át.
Gyökeres fordulat előtt a magyar egészségügy: új rendszerre állnak át a kórházak
Kisebb bürokráciát és nagyobb intézményi önállóságot ígér a kórházaknak az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) új vezetése. A Magyar Kórházszövetség siófoki kongresszusán a szervezet képviselői bejelentették az eddigi szigorú központosítás enyhítését, emellett részletezték a 2028 utáni uniós források megszerzésének feltételeit, a meddőségi ellátás aktuális adatait és az adatvezérelt egészségügyre való átállás teendőit.
Kármán András: Szeptember 19-én megnyitják a Pénzügyminisztérium épületét a látogatók előtt
Szeptember 19-én, a Kulturális Örökség Napjai keretében megnyitják a látogatók előtt a Pénzügyminisztérium József nádor tér 2–4. alatti épületét – írta Kármán András pénzügyminiszter.
A program során bemutatják az épület történetét, építészeti és technikai érdekességeit, valamint a minisztérium jelenlegi működését. A részvételhez regisztráció szükséges.
Megszólalt a miniszter: a jobbmódú családok gyerekeit is fenyegeti az "elbutulás"
Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kossuth rádió Felkelő című műsorában figyelmeztetett, hogy a közösségi média már a középosztály gyerekeit is "lebutítja". A PISA-felmérés adatai szerint világszerte a legjobb hátterű gyerekek körében tapasztalható a legnagyobb visszaesés, így a probléma társadalmi csoporttól függetlenül mindenkit érint. A miniszter kiemelte, hogy a szülők egyre kevesebbet foglalkoznak gyermekeikkel, miközben a kora gyermekkori szakaszban különösen káros a túlzott kütyühasználat. Lannert Judit szerint a szülőknek is "le kell jönniük a közösségi médiáról", és többet kell beszélgetniük gyermekeikkel.
Kevés a víz, hosszú a teendőlista: 11 pontban lép a kormány
A kormány elfogadta a Fenntartható Vízgazdálkodási Intézkedési Tervet, amely 11 pontban határozza meg a vízhiány kezelésével kapcsolatos legfontosabb feladatokat és azok végrehajtási határidejét – írta Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének budapesti világkongresszusa után.
A terv egyebek mellett szabályozási feladatokat, a természetes vízvisszatartási intézkedések integrálását, a vízmegtartásra alkalmas területek kijelölését, valamint további fenntartható vízgazdálkodási intézkedéseket tartalmaz. Magyarországon az ivóvíz közel 95 százaléka felszín alatti vízkészletekből származik, ezért a vízpolitika egyik központi eleme ezek védelme és természetes utánpótlásuk erősítése.
A vízgazdálkodási problémák jelentőségét az idei aszály és a Duna rekordalacsony vízállása is megmutatta. Nyáron Paksnál olyan alacsonyra süllyedt a folyó vízszintje, hogy veszélybe került az atomerőmű reaktorblokkjainak hűtése, ezért a kormánynak energetikai vészhelyzetet kellett kihirdetnie.
A vízhiány az ivóvízellátás mellett a mezőgazdaságot, az energiatermelést és ezen keresztül a gazdaság egészét is érinti.
Magyarország felszíni vizeinek 95 százaléka az országhatáron kívülről érkezik, ezért a hazai vízbiztonság szorosan összefügg a felvízi országokkal kialakított együttműködéssel. A kormány ennek érdekében erősítené a két- és többoldalú határon átnyúló együttműködést a Duna-medencében, az Európai Unió és az ENSZ keretein belül is.
Nemzetközi szinten Magyarország az ENSZ Vízügyi Egyezményére is támaszkodna a vízügyi kihívások kezelésében.
A Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének Világkongresszusát 1976 után először rendezték ismét Budapesten, ezúttal 53. alkalommal. A rendezvény kutatási eredményeit és következtetéseit a szervezet a decemberi Abu-Dzabi ENSZ Vízügyi Konferenciára is eljuttatja.
A kormány hosszabb távon a víz megtartására, a felszín alatti készletek védelmére és természetes utánpótlásuk erősítésére építené a magyar vízpolitikát.
Döntött a kormány: felülvizsgálják a közpénzügyeket és a költségvetési keretrendszert
A pénzügyminiszter közpénzügyi munkacsoportot hoz létre a közpénzügyi keretreform előkészítésére és végrehajtására. A munkacsoport feladata a költségvetési keretrendszer és a közpénzügyi jogi szabályozás teljes felülvizsgálata, beleértve a Költségvetési Tanács intézményi felépítését és a középtávú költségvetési keretrendszert is. A testület 2026. november 30-ig részletes helyzetelemzést, reformkoncepciót és ütemtervet készít, amelyet nyilvános konzultációsorozat keretében vitatnak meg. A munkacsoportot az államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkár vezeti, tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek.
Nagy vasúti akciót jelentett be Vitézy Dávid
Szeptember 16. és 22. között díjmentesen lehet kerékpárt szállítani a helyközi közlekedésben elérhető vonatokon, szeptember 22-én pedig 999 forint lesz az országos napijegy vezetnek be az Autómentes Nap alkalmából – írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
Egymást érik a hatósági intézkedések, Magyar Péter a Vatikánba utazik
Az ügyészség előállította Jellinek Dániel üzletembert és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatóját. Összesen három embert vettek őrizetbe a Volánbusz Zrt.-t érintő, személyszállítási szolgáltatásokkal és autóbusz-beszerzésekkel kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben. A Jellinek vezette Indotek Group közleménye szerint az üzletember néhány nappal korábban önként eleget tett az idézésnek, korábban már vallomást tett, és folyamatosan együttműködött a hatóságokkal. A cég ezért a vele szemben alkalmazott fellépést demonstratívnak és túlzónak tartja.
Magyar Pétert fogadja a pápa
Magyar Péter szeptember 24-én hivatalos vatikáni látogatást tesz. XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadja a delegációt, az egyházfővel folytatott személyes találkozót pedig magas szintű diplomáciai egyeztetések követik a Szentszék vezetésével.
Adatokat foglaltak le
Dokumentumokat és több gigabájtnyi adatot foglaltak le a nyomozók kedden az Országos Onkológiai Intézetben tartott házkutatás során. A rendőrség a kórház eszközbeszerzéseivel kapcsolatban indított büntetőeljárást hűtlen kezelés miatt,
az ügynek egyelőre nincs gyanúsítottja.
Feljelentés az M6-os üzemeltetése miatt
Az M6-os autópálya üzemeltetője 44 milliárd forintért végzi el ugyanazt az üzemeltetési feladatot, amelyet korábban a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó cég 149 milliárd forintért vállalt volna. Az ügyben feljelentést tettek, a rendelkezésre álló bizonyítékokat pedig átadták az ügyészségnek.
Jön a vasútvonal terheléses tesztje
Sikeresen lezárult a Budapest–Belgrád vasútvonal vonatbefolyásoló rendszerének ellenőrzése, így október elején megkezdődhet a vonal teljes terheléses tesztje. Az utasforgalom elindításáról a próbaüzem eredményeinek értékelése után születhet végleges döntés.
Munkába állt a NAV elnöke
Szeptember 15-én megkezdte munkáját a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökeként Rózsáné Sádt Mónika.
Öt új alkotmánybírót választottak
Öt új alkotmánybírót választott kedden az Országgyűlés. Chronowski Nóra alkotmányjogász, Ligeti Miklós büntetőjogász, Kovács András György közigazgatási jogász, Orosz Árpád Gábor polgári jogász és Szomora Zsolt büntetőjogász került a testületbe. A titkos szavazáson 143 képviselő vett részt, mind az öt jelölt 137 igen és 6 nem szavazatot kapott, tartózkodás nélkül.
Volt államtitkárt hallgattak ki
Személyes adattal való visszaélés gyanújával gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség az előző kormány egyik volt igazságügyi államtitkárát. A hatóságok szerint Pilz Tamás olyan minisztériumi dolgozók elbocsátását hagyta jóvá, akik letöltötték a Tisza Párt mobilalkalmazását.
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Magyar Péter közölte: odacsapnak a milliárdos oligarcháknak, átalakítják a trafikrendszert
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