Trump azonnal betámadta a Fed kamatemelését

Kamatot emelt az amerikai jegybank, amit Kevin Warsh, a Fed elnöke az amerikai gazdaság erősödésével indokolt, miközben az infláció terén nem látható érdemi javulás. Donald Trump elnök ezt nem hagyta szó nélkül.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

A jegybank szerdai kamatemelését követő sajtótájékoztatón a Fed elnöke kiemelte, hogy a júniusi ülés óta beérkezett adatok széles körben a gazdaság erősödését jelzik. Hozzátette, hogy a munkaerőpiac lényegében a teljes foglalkoztatottság szintjén működik, a mögöttes növekedési ütem pedig magasabb a korábban mértnél.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 16. Itt a döntés: kamatot emelt az amerikai jegybank

Az infláció ugyanakkor továbbra is gondot okoz. A Fed elnöke hangsúlyozta, hogy az árstabilitás biztosítása immár több mint öt és fél éve jelenti a legfőbb kihívást az amerikai monetáris politika számára, és a legfrissebb adatok sem mutatnak érdemi javulást ezen a téren.

Donald Trump elnök szerdán ismét élesen bírálta a jegybank politikáját.

Trump szerint az irányadó kamatnak 1 százalékon vagy az alatt kellene lennie, és a Fednek gyorsan csökkentenie kellene a kamatokat.

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