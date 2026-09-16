Újabb európai sikertörténetet féltenek Kínától, a lépéseket Magyarország is megérezheti

A szélenergia-ágazatot európai ipari sikertörténetnek nevező Errboe támogatja az EU törekvéseit, hogy fellépjen a nagy állami támogatásokhoz hozzáférő kínai gyártókkal szemben. Szerinte a versenynek tisztességes és egyenlő feltételek mellett kell zajlania, és az Európai Bizottság az elmúlt években sokkal aktívabban lépett fel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben.

Ugyanakkor a bezárkózást is elutasítja.

Errboe szerint a teljes szélenergia-értékláncot nézve a fejlesztők és a berendezésgyártók egyaránt profitálnak a globális ellátási lánchoz való hozzáférésből.

Az uniós tisztviselők attól tartanak, hogy a szélenergia-ipar a napelemgyártás sorsára jut, amelyet az olcsóbb kínai versenytársak gyakorlatilag letaroltak. Az OECD korábbi vizsgálata szerint a kínai napelemgyártók jelentős mértékben többet kaptak állami támogatásból, mint a szektor bármely más szereplője. A szervezet tavalyi adatbázisa szerint a kínai iparvállalatok 2005 és 2024 között árbevételarányosan átlagosan nyolcszor több állami támogatást kaptak, mint OECD-országbeli versenytársaik.

A Bizottság jelenleg a Goldwindot vizsgálja, a világ legnagyobb turbinagyártóját, hogy tisztességtelen támogatások segítségével előzte-e meg európai versenytársait. A német Nordex vezérigazgatója, José Luis Blanco ennél tovább ment:

szerinte kiberbiztonsági szabályok alapján kellene megtiltani a „nem nyugati" cégeknek, hogy turbinákat adjanak el az EU-ban.

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Az EU-t az aggasztja, hogy a nagy értékű kínai technológiától való túlzott függés kiszolgáltatottá tenné a kereskedelmi partnerrel szemben. Egyelőre viszont nem a jelenlét nagysága a probléma. A Global Wind Energy Council adatai szerint a kínai gyártók tavaly az új európai turbinakapacitás kevesebb mint 3 százalékát adták. A piacra való belépési kísérleteiket korlátozták: a vezető Ming Yangot nemzetbiztonsági indokkal zárták ki a brit tengeri piacról.

Az európai szélenergia közben rekordév felé tart: idén 24 gigawattnyi kapacitás épülhet ki, és a szélenergia ma Európa áramtermelésének nagyjából ötödét adja.

A WindEurope szerint a szárazföldi és tengeri kapacitás 2030-ra összesen 436 gigawattra nő, ami még mindig elmarad az EU 500 gigawattos céljától.

Errboe, aki szerdán veszi át a WindEurope rotációs elnöki tisztét, a 2040-es célok körüli vitáról is beszélt. A Bizottságra több tagállam, köztük Franciaország nyomást gyakorol, hogy a megújulóenergia-célt egy tágabb, az atomenergiát is magában foglaló „tisztaenergia"-céllal váltsa fel. Az Ørsted vezére nem ellenzi ezt, de szerinte szükség van konkrét szélenergia-célokra is uniós és tagállami szinten – mint mondta:

sokféle technológiára lesz szükség a zöld célok eléréséhez.

Az Európai Számvevőszék nemrég bírálta Európát, amiért nem fektet elegendő forrást a megújulók telepítésébe. Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint a fosszilis energiahordozók importja naponta nagyjából 500 millió euróval kerül többe, mint az iráni háború februári kitörése előtt.

A kérdés Magyarországot is közvetlenül érinti: a most futó, 702 megavoltamperes szélerőművi tenderen induló fejlesztőknek is számolniuk kell az európai gyártói tartalomra vonatkozó uniós elvárásokkal.

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