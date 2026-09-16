Újabb fordulat Jellinek Dániel ügyében: két külön Volánbusz-nyomozásban is gyanúsított lehet

Jellinek Dánielt kedden egy milliárdos vesztegetési ügyben vette őrizetbe a Központi Nyomozó Főügyészség. A hatóság tájékoztatása szerint a Volánbuszt érintő személyszállítási szolgáltatások és autóbusz-beszerzések kapcsán folyik nyomozás korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt. Az összehangolt akció során négy embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hármat őrizetbe vettek.

Az RTL Híradó friss információi szerint azonban

Jellinek egy ettől elkülönülő, a Volánbusz korábbi, túlárazottnak tartott buszbeszerzéseit vizsgáló nyomozásban is gyanúsított.

Ebben az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda szeptember elején nyolc korábbi cégvezetőt hallgatott ki. A gyanú szerint 2015 és 2018 között több mint 600 használt autóbuszt szerezhettek be túlárazva, amivel mintegy 10 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezhetett a Volán-társaságoknál.

Címlapkép forrása: Portfolio