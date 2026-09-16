26°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Újabb helyen jön durva drágulás, ezt sokan megérzik majd
Gazdaság

Újabb helyen jön durva drágulás, ezt sokan megérzik majd

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Újabb áremelésre készül a Samsung memóriagyártó részlege, ami tovább fokozhatja a már most is súlyos memóriapiaci válságot. A vállalat a hírek szerint 7–10 százalékkal emelné az okostelefonokba szánt DRAM- és NAND-memóriák árát - írja a HVG.

A drágulás a Samsung saját mobilgyártó üzletágát is érintheti, mivel a memóriagyártó és a mobilos részleg egymástól függetlenül működik. 

A Samsung első körben kínai ügyfeleivel tárgyal az áremelésről, majd az Apple-lel is egyeztethet a negyedik negyedévben.

Az Apple ugyanakkor komoly alkupozícióban lehet: a vállalat a hírek szerint kétszer annyi memóriát vásárol az iPhone-okhoz, mint a Samsung, és háromszor annyit, mint a Xiaomi.

A háttérben továbbra is az áll, hogy a nagy memóriagyártók – a Samsung mellett az SK Hynix és a Micron – egyre inkább a magasabb nyereséggel kecsegtető, például szerverekben használt memóriák gyártására koncentrálnak. Ez szűkíti a mobilokhoz felhasználható memória kínálatát, miközben az AI-adatközpontok miatt a kereslet is erős.

Még több Gazdaság

Jelentős fordulat áll be az időjárásban: hullámzó frontrendszer közeledik

Merre tart a magyar energiapolitika? Kiderül október 8-án az őszi energetikai csúcskonferenciánkon!

Egy gép előtt kevésbé szégyelljük a tartozást – így formálja át az AI és a pszichológia a követeléskezelést

A mostani lépés így újabb nyomást helyezhet az okostelefon-gyártókra, akik a magasabb alkatrészköltséget részben vagy egészben továbbháríthatják a vásárlókra. A memóriapiaci drágulás tehát közvetve a következő mobilok árcéduláján is megjelenhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Részvény, állampapír, arany, bitcoin vagy ingatlan? Most dőlhet el, mivel lehet nagyot nyerni
Von der Leyen bejelentette, hogy Kanada az EU kvázi tagja lesz, Magyarországot pedig példaként állította a kontinens elé
Tisza-kormány: előállítottak két NER-közeli üzletembert, büntetést kapott Lázár János, feljelentés Szijjártó ellen
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility