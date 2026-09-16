Újabb helyen jön durva drágulás, ezt sokan megérzik majd

Újabb áremelésre készül a Samsung memóriagyártó részlege, ami tovább fokozhatja a már most is súlyos memóriapiaci válságot. A vállalat a hírek szerint 7–10 százalékkal emelné az okostelefonokba szánt DRAM- és NAND-memóriák árát - írja a HVG.

A drágulás a Samsung saját mobilgyártó üzletágát is érintheti, mivel a memóriagyártó és a mobilos részleg egymástól függetlenül működik.

A Samsung első körben kínai ügyfeleivel tárgyal az áremelésről, majd az Apple-lel is egyeztethet a negyedik negyedévben.

Az Apple ugyanakkor komoly alkupozícióban lehet: a vállalat a hírek szerint kétszer annyi memóriát vásárol az iPhone-okhoz, mint a Samsung, és háromszor annyit, mint a Xiaomi.

A háttérben továbbra is az áll, hogy a nagy memóriagyártók – a Samsung mellett az SK Hynix és a Micron – egyre inkább a magasabb nyereséggel kecsegtető, például szerverekben használt memóriák gyártására koncentrálnak. Ez szűkíti a mobilokhoz felhasználható memória kínálatát, miközben az AI-adatközpontok miatt a kereslet is erős.

A mostani lépés így újabb nyomást helyezhet az okostelefon-gyártókra, akik a magasabb alkatrészköltséget részben vagy egészben továbbháríthatják a vásárlókra. A memóriapiaci drágulás tehát közvetve a következő mobilok árcéduláján is megjelenhet.

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