Valami baj van a magyar fizetésekkel

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Nemcsak júniusban, hanem júliusban is visszafogott volt a bérdinamika Magyarországon. Utoljára 2021-ben láttunk olyan alacsony béremelkedési ütemet, mint most.

Az elmúlt két évben folyamatosan lassul a bérek növekedési üteme. A bőven kétszámjegyű bérdinamika mostanra stabilan 10% alatt mozog, az elmúlt hónapok pedig hosszú ideje nem látott mélypontot hoztak.

Júliusban 745 500 forint volt a bruttó átlagkereset, ami már csak 7,5%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál.

Ha a fegyverpénz torzító hatásaitól megtisztítjuk az adatokat, akkor 2021 óta nem látott mélypontról beszélhetünk a bruttó bérdinamikában.

Mindeközben a nettó átlagkereset 523 300 forintot ért el, ez 9,1%-kal magasabb volt, mint 2025 júliusában. A nettó növekedése azért haladja meg a bruttó emelkedését, mert nőtt a családi adókedvezmény és a többgyerekes anyák szja-mentessége is felfelé tolja a nettó fizetéseket.

Hasonló folyamatokat látunk, ha csak a vállalati szektor adatait vizsgáljuk. A cégeknél 7,4%-kal, 744 ezer forintra nőtt a bruttó átlagbér.

Ahogy a fenti ábrán is látható, itt is a növekedési ütem hosszú ideje tartós lassulása jellemző, amelynek hatására 5 éves mélypont alakult ki.

Bár a legtöbbet az átlagkeresettel foglalkozik a sajtó és az elemzők, valójában az átlagbérnél az emberek kétharmada kevesebbet keres. A mediánbér az a fizetés, aminél a dolgozók egyik fele többet, a másik fele kevesebbet visz haza. A bruttó mediánkereset 618 200 forintot ért el, ami 8,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A nettó kereset mediánértéke 437 900 forintot tett ki, ez 9,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket. Ez azt jelzi, hogy az alacsonyabb jövedelmi szinteken nagyobb volt a béremelés idén, mint a magasabb fizetéseknél.

A bérdinamika lassulása azonban a reálkeresetek alakulásában nem igazán látszik. Ez annak köszönhető, hogy az infláció az elmúlt hónapokban 1% közelébe süllyedt, miközben a tavalyi év vége felé még 3-4% között mozgott.

A reálkereset 7,8%-kal nagyobb lett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 1,2%-os növekedése mellett.

A Portfolio vizsgálata szerint 2020 óta bár megduplázódtak a nominális bérek, ez reálértéken mindössze 30%-os növekedést jelent. Az időszak elején a magas infláció "ette meg" a gyors béremelkedés nagy részét, mostanra viszont bár kifejezetten alacsony lett a pénzromlás, a bérdinamika kezd lelassulni.

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