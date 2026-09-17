A Legfőbb Ügyészség visszautasítja a KNYF korábbi vezetőjének vádjait

Fürcht Pál még június 8-án mondott le tisztségéről, és a nyilvánosságra került hétoldalas nyilatkozatában arról számolt be, hogy

a felettes szerv többek között az úgynevezett aranykonvoj- és a Gundalf-ügyben is beavatkozott a nyomozásba.

Kifogásolta továbbá a Legfőbb Ügyészség és az Alkotmányvédelmi Hivatal kapcsolatát, amely szerinte károsan befolyásolta a tisztességes eljárást és a tényállás tisztázását. A Legfőbb Ügyészség válaszában közölte, hogy a volt vezető tényszerűen valótlanságokat állít. Bár a folyamatban lévő büntetőügyekre vonatkozó szigorú szabályok miatt a vádak részletes, nyilvános cáfolatára jelenleg nincs lehetőség, hangsúlyozták, hogy

Fürcht a tényeken alapuló szakmai iránymutatás helyett a saját, szubjektív meggyőződését próbálta érvényesíteni.

A hatóság álláspontja szerint az, hogy a lemondó nyilatkozat ügyvédi közvetítéssel a nyilvánosság elé került, egyértelmű válaszlépés a Fürchttel szemben szeptember elején indított fegyelmi eljárásra. Az ügyészség egyúttal szakmaiatlannak és a hivatásrendhez méltatlannak nevezte az ügyvédi megnyilatkozásokat. Közölték azt is, hogy a belső információk kiszivárogtatása, a közvélemény félretájékoztatása és az integritássértések miatt belső vizsgálatot folytatnak.

Az egykori vezető a júniusi lemondását követően alacsonyabb beosztásba került, jelenleg beosztott ügyészként dolgozik a Legfőbb Ügyészségen.

A hatóság megerősítette, hogy továbbra is fenntartják a nyári közleményüket, amelyben a KNYF éléről való távozást még a nyomozás felügyeletét ellátó szakfőosztállyal fennálló szakmai nézetkülönbségekkel indokolták. Leszögezték továbbá, hogy a legfőbb ügyész utasításba adta az aranykonvoj-ügy minden szálra kiterjedő kivizsgálását, függetlenül attól, hogy az kiket vagy milyen szervezeteket érint.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán