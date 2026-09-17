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Aggasztó jövőt vetített előre Putyin: komoly megtorpanás előtt állhat az orosz gazdaság
Gazdaság

Aggasztó jövőt vetített előre Putyin: komoly megtorpanás előtt állhat az orosz gazdaság

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Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön bejelentette, hogy Oroszország költségvetési hiánya 2027-ben a GDP 2 százaléka körül alakulhat, de közben alig nőhet a gazdaság, miközben már most is a hadiipar és a háború a bővülés egyetlen motorja.

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön az előzetes becslésekre hivatkozva közölte, hogy az ország költségvetési hiánya 2027-ben a bruttó hazai termék (GDP) 2 százaléka körül alakulhat – számolt be a Reuters.

Putyin egy gazdasági kérdésekkel foglalkozó kormányülésen hangsúlyozta, hogy az előrejelzés egy rendkívül konzervatív olajár-feltételezésen alapul, amely hordónkénti 50 dolláros árral számol. Ugyanakkor hozzátette, hogy a világpiacon emelkednek az olajárak, ezért a következő hónapokban az olaj- és gázbevételek növekedésére számítanak.

Az orosz elnök szerint a magasabb energiabevételek lehetővé teszik a Nemzeti Vagyonalap feltöltését, amely az állam pénzügyi tartalékaként szolgál. Putyin emellett közölte, hogy Oroszország gazdasága 2026-ban legfeljebb 1 százalékos növekedést érhet el.

Önmagában ez elég lesújtó képet fest az orosz gazdaságról, miután a 2025-ös adatok és az idei évre vonatkozó becslések alapján

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a teljes orosz GDP-növekedés szinte 100%-át közvetlenül vagy közvetve a hadiipar és a kapcsolódó állami költekezés biztosítja.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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