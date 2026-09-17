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Áll a bál a kamaránál: súlyos vádakat fogalmaztak meg
Gazdaság

Áll a bál a kamaránál: súlyos vádakat fogalmaztak meg

MTI
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Öt területi kamarai elnök nyílt levélben szólította fel lemondásra Nagy Eleket (képünkön), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökét, súlyos aggályokra hivatkozva a szervezet gazdálkodásával, vagyonkezelésével és centralizált irányításával kapcsolatban. A lépés azt követően történt, hogy a kormány bejelentette a kötelező ötezer forintos kamarai hozzájárulás eltörlését, valamint a teljes kamarai rendszer átvilágítását és kamarai biztos kijelölését. A területi vezetők szerint elfogadhatatlan az egyszemélyes döntéshozatali gyakorlat, és súlyos bizalomvesztés alakult ki az MKIK-val szemben. A nyílt levelet a Vas, Békés, Hajdú-Bihar, Pest megyei és érdi, valamint a soproni kamarai elnökök írták alá.

Lemondásra szólította fel Nagy Eleket, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökét és a köztestület operatív irányításért felelős vezetőit öt területi kamarai elnök nyílt levélben csütörtökön.

A területi vezetők a levélben hangsúlyozták:

az elmúlt időszakban a kamarán belül is súlyos aggályok merültek fel az MKIK gazdálkodásával, vagyonkezelésével, szerződéskötési gyakorlatával, tulajdonosi döntéseivel és a testületi kontroll érvényesülésével kapcsolatban.

A területi kereskedelmi és iparkamarai elnökök közölték, elfogadhatatlannak tartják a kamarai rendszer egyre erőteljesebb centralizációját, egyszemélyes döntési, valamint szűk vezetői körre épülő irányítási gyakorlatát. Jelezték, hogy több esetben, több fórumon is kifejtették ezzel kapcsolatos véleményüket, kezdeményezték a problémák rendezését, de ezek nem vezettek eredményre, legtöbb esetben visszautasításra találtak.

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A területi vezetők szerint súlyos bizalomvesztés alakult ki a kamarákban és azokon kívül is az MKIK-val szemben. A kamarai rendszer hitelessége, a bizalom helyreállítása érdekében Nagy Eleknek vállalnia kell a felelősséget és haladéktalanul le kell mondania az MKIK elnöki tisztségéről - írták nyílt levelükben.

A kamarai rendszer alapját a területi kamarák adják, amelyek tisztességesen ellátják feladataikat. Ezek lehetőségeinek és forrásainak központi korlátozása ellentétes a törvényben foglaltakkal, valamint a 175 éves történelmi gyakorlattal - fogalmaztak.

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A levélben kiemelték azt is: a területi kamarák alapvető érdeke, hogy a kormány gazdasági céljainak megvalósításában hatékonyan és konstruktívan együttműködjenek.

A nyílt levelet a Vas, a Békés, a Hajdú-Bihar, a Pest megyei és érdi, valamint a soproni kamarai elnökök írták alá.

Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebookon jelentette be, hogy eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő ötezer forintos hozzájárulást, a döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerdán a Facebook-oldalára feltöltött videóban közölte, hogy megkezdték a gazdasági kamarákról szóló törvény felülvizsgálatát, átvilágítják a teljes kamarai rendszert, a központi és a területi kamarák viszonyát, a finanszírozásukat, az állami támogatásokat és az állami felügyelet rendszerét, az átláthatóságot és az előző kormánnyal kötött megállapodásokat. Az MKIK-hoz átmeneti jelleggel kamarai biztost jelölnek ki, az ő feladata lesz, hogy átláthatóvá és ellenőrizhetővé tegye a szervezet működését és gazdálkodását, segítse a közpénzek felelős és hatékony felhasználását.

Az MKIK vezetése ugyancsak szerdán közölte, hogy nyitott egy új típusú feladatkör megfogalmazására és az ehhez kapcsolódó finanszírozásra.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kiss Gábor

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