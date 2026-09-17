Amerikai büntetővám fenyegeti Magyarországot, mentességet kért a Tisza politikusa

Magyarország mentesítését kérte az orosz energiahordozók nagy vásárlóit célzó amerikai büntetővámok alól Hajdu Márton, aki Washingtonban republikánus képviselőkkel egyeztetett. A Tisza politikusa szerint hamarosan elkészül az orosz energiafüggőség csökkentésének terve, egyúttal amerikai támogatást is kért az alternatív beszerzési lehetőségek bővítéséhez. A fellépésnek különös súlyt ad, hogy az amerikai képviselőház is elfogadta az akár százszázalékos vámot lehetővé tevő szankciós csomagot.

Hajdu Márton Facebook-bejegyzésében számolt be arról, hogy az amerikai képviselőház republikánus többségének tagjaival tárgyalt a Tisza parlamenti többségének terveiről és a két ország parlamenti kapcsolatainak jövőjéről.

Beszámolója szerint egyetértettek abban, hogy Magyarországot és az Egyesült Államokat a választási ciklusokon túlmutató érdekek és értékek kötik össze. Az egyeztetésen az első száz nap intézkedéseiről is szó esett,

az energetikai kérdéseknek azonban az elfogadott amerikai szankciós csomag adott közvetlen aktualitást.

A politikus úgy fogalmazott, hogy az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóira vámokat előíró intézkedés több más ország mellett Magyarország számára is kockázatot jelent. Amerikai partnereinek ezért azt hangsúlyozta:

a TISZA tisztában van az orosz energiafüggőség veszélyeivel és hátrányaival, és hamarosan elkészül a terv ennek orvoslására.

Hajdu arra kérte tárgyalópartnereit, járjanak közben a magyar mentesség érdekében, és az Egyesült Államok támogassa Magyarország energiadiverzifikációs törekvéseit. A bejegyzésből nem derül ki, hogy kapott-e erre ígéretet, és a készülő terv részleteit vagy bemutatásának időpontját sem ismertette.

Ahogy arról korábban részletesen írtunk, a szankciós terv az orosz kőolaj, illetve földgáz öt-öt legnagyobb importőrét célozza, és akár százszázalékos pótlólagos vámot is lehetővé tenne az érintett országokból az Egyesült Államokba szállított árukra.

Az orosz energia vásárlása így az amerikai piacra exportáló magyarországi vállalatok számára is üzleti kockázattá válhat. A vám ugyanis az Egyesült Államokba irányuló árukivitelüket drágíthatná meg.

A tényleges érintettség megállapításánál azonban az importmennyiségek alapján összeállított rangsor számítana, amelyet rendszeresen felülvizsgálnának. A földgáz esetében azonban egy kivételt is tartalmaz, ami miatt Magyarország megúszhatja.

az a vásárló mentesülhetne az emiatt kiszabott vám alól, amely Oroszország teljes éves földgázexportjának kevesebb mint 15 százalékát veszi meg, és jelentős lépéseket tett az orosz gázimport csökkentésére.

A 15 százalékos küszöb tehát az orosz exportból megvásárolt részesedésre vonatkozik. A mentességhez emellett a függőség mérséklésében is érdemi előrelépést kell felmutatni, ezért lehet jelentősége a Hajdu által bejelentett diverzifikációs tervnek.

A földgázra meghatározott kivétel ugyanakkor nem jelent automatikus védelmet az orosz olaj vásárlásához kapcsolódó vámkockázattal szemben. A magyar mentesség megszerzése ezért továbbra is nyitott kérdés.

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