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Amerikai büntetővám fenyegeti Magyarországot, mentességet kért a Tisza politikusa
Gazdaság

Amerikai büntetővám fenyegeti Magyarországot, mentességet kért a Tisza politikusa

Portfolio
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Magyarország mentesítését kérte az orosz energiahordozók nagy vásárlóit célzó amerikai büntetővámok alól Hajdu Márton, aki Washingtonban republikánus képviselőkkel egyeztetett. A Tisza politikusa szerint hamarosan elkészül az orosz energiafüggőség csökkentésének terve, egyúttal amerikai támogatást is kért az alternatív beszerzési lehetőségek bővítéséhez. A fellépésnek különös súlyt ad, hogy az amerikai képviselőház is elfogadta az akár százszázalékos vámot lehetővé tevő szankciós csomagot.

Hajdu Márton Facebook-bejegyzésében számolt be arról, hogy az amerikai képviselőház republikánus többségének tagjaival tárgyalt a Tisza parlamenti többségének terveiről és a két ország parlamenti kapcsolatainak jövőjéről.

Beszámolója szerint egyetértettek abban, hogy Magyarországot és az Egyesült Államokat a választási ciklusokon túlmutató érdekek és értékek kötik össze. Az egyeztetésen az első száz nap intézkedéseiről is szó esett,

az energetikai kérdéseknek azonban az elfogadott amerikai szankciós csomag adott közvetlen aktualitást.

A politikus úgy fogalmazott, hogy az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóira vámokat előíró intézkedés több más ország mellett Magyarország számára is kockázatot jelent. Amerikai partnereinek ezért azt hangsúlyozta:

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a TISZA tisztában van az orosz energiafüggőség veszélyeivel és hátrányaival, és hamarosan elkészül a terv ennek orvoslására.

Hajdu arra kérte tárgyalópartnereit, járjanak közben a magyar mentesség érdekében, és az Egyesült Államok támogassa Magyarország energiadiverzifikációs törekvéseit. A bejegyzésből nem derül ki, hogy kapott-e erre ígéretet, és a készülő terv részleteit vagy bemutatásának időpontját sem ismertette.

Ahogy arról korábban részletesen írtunk, a szankciós terv az orosz kőolaj, illetve földgáz öt-öt legnagyobb importőrét célozza, és akár százszázalékos pótlólagos vámot is lehetővé tenne az érintett országokból az Egyesült Államokba szállított árukra.

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Az orosz energia vásárlása így az amerikai piacra exportáló magyarországi vállalatok számára is üzleti kockázattá válhat. A vám ugyanis az Egyesült Államokba irányuló árukivitelüket drágíthatná meg.

A tényleges érintettség megállapításánál azonban az importmennyiségek alapján összeállított rangsor számítana, amelyet rendszeresen felülvizsgálnának. A földgáz esetében azonban egy kivételt is tartalmaz, ami miatt Magyarország megúszhatja.

az a vásárló mentesülhetne az emiatt kiszabott vám alól, amely Oroszország teljes éves földgázexportjának kevesebb mint 15 százalékát veszi meg, és jelentős lépéseket tett az orosz gázimport csökkentésére.

A 15 százalékos küszöb tehát az orosz exportból megvásárolt részesedésre vonatkozik. A mentességhez emellett a függőség mérséklésében is érdemi előrelépést kell felmutatni, ezért lehet jelentősége a Hajdu által bejelentett diverzifikációs tervnek.

A földgázra meghatározott kivétel ugyanakkor nem jelent automatikus védelmet az orosz olaj vásárlásához kapcsolódó vámkockázattal szemben. A magyar mentesség megszerzése ezért továbbra is nyitott kérdés.

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