Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan távozik a hidegfront Magyarországról

Gyorsan átvonul Magyarország felett a csütörtökön érkezett hidegfront, péntekre már alig marad nyoma, írja a HungaroMet. Változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap, csapadékra csak kevés helyen kell számítani. A délutáni csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakulhat, így az ország nagy részén kellemes, kora őszi idő várható.

Péntekre lényegében eltűnik a csütörtökön Magyarországot elérő hidegfront,

változóan felhős, többórás napsütéssel tarkított időre lehet számítani a HungaroMet friss előrejelzése szerint.

Csapadék már csak kevés helyen fordulhat elő, ott is legfeljebb futó zápor alakulhat ki. A szél mérsékelt marad, komolyabb időjárási veszélyre sem kell számítani.

A reggel még hűvös lesz, a minimumok 9 és 15 fok között alakulhatnak. Napközben gyorsan melegszik a levegő, délután általában 23 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk.

A hidegfront ezzel meglehetősen rövid vendégnek bizonyul. Csütörtökön még jóval mozgalmasabb volt az időjárás, a front felhősávja kelet, délkelet felé haladt az ország felett. Főként északnyugaton eső és zápor is kialakulhatott, a szél többfelé északnyugatira fordult és megerősödött.

A front érkezése látványos hőmérsékleti különbséget okozott az országon belül. Csütörtökön északnyugaton helyenként 18 fok körül maradt a csúcshőmérséklet, délkeleten viszont még 30 fok közelébe melegedhetett a levegő,

így akár 12 fokos különbség is kialakulhatott Magyarország két része között.

Péntekre ez a szélsőséges különbség is jelentősen mérséklődik. A HungaroMet előrejelzése alapján az ország nagy részén visszatér a naposabb és melegebb idő, a hidegfront hatása így alig egy nap alatt lecseng.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 17. Betör a hidegfront Magyarországra, 12 fokos különbség jöhet az ország két fele között

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