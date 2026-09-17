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Bárki elolvashatja, miről tárgyalt a Gyurcsány-kormány 2006-ban
Gazdaság

Bárki elolvashatja, miről tárgyalt a Gyurcsány-kormány 2006-ban

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Nyilvánosságra hozzák a 2006-os őszi kormányülések eddig titkosított jegyzőkönyveit, így bárki számára megismerhetővé válik, miről tárgyalt a kabinet az őszödi beszéd kiszivárgását követő hetekben – derült ki a Magyarország Kormánya által közzétett Facebook-bejegyzésből.

A döntés hátterében az áll, hogy húsz évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az akkori kormányfő elismerte, hogy hazugságokkal nyerték meg a választásokat. Az elhangzottak kiszivárgását követően hetekig tartó tüntetések, erőszakos utcai összecsapások és mély politikai válság bontakozott ki az országban.

Az akkori kabinet működésének és döntéseinek utólagos megismerhetősége érdekében most feloldják a dokumentumok titkosítását.

Húsz év elteltével most bárki elolvashatja, miről tárgyalt ezekben a hetekben a Gyurcsány Ferenc vezette kormány

– mutattak rá a bejegyzésben, hangsúlyozva a jegyzőkönyvek megismerhetőségének jelentőségét az akkori krízishelyzet megértésében.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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