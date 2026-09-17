Bárki elolvashatja, miről tárgyalt a Gyurcsány-kormány 2006-ban

A döntés hátterében az áll, hogy húsz évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az a beszéd, amelyben az akkori kormányfő elismerte, hogy hazugságokkal nyerték meg a választásokat. Az elhangzottak kiszivárgását követően hetekig tartó tüntetések, erőszakos utcai összecsapások és mély politikai válság bontakozott ki az országban.

Az akkori kabinet működésének és döntéseinek utólagos megismerhetősége érdekében most feloldják a dokumentumok titkosítását.

Húsz év elteltével most bárki elolvashatja, miről tárgyalt ezekben a hetekben a Gyurcsány Ferenc vezette kormány

– mutattak rá a bejegyzésben, hangsúlyozva a jegyzőkönyvek megismerhetőségének jelentőségét az akkori krízishelyzet megértésében.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor