Bejelentették a kemény költségvetési tervet a franciák, nagy lyukat tömnek be

A miniszterelnök csütörtökön, egy kormányszeminárium keretében mutatta be terveinek főbb vonalait a kabinet tagjainak. A költségvetési vita során heves parlamenti ellenállásra lehet számítani, amit a közelgő elnökválasztási kampány tovább bonyolít.

Lecornu kiemelte, hogy kiigazító intézkedések nélkül a 2027-es államháztartási hiány megközelítené a GDP 6,5 százalékát.

A kiadások visszafogását több tényező is sürgeti: az elöregedő társadalom miatt a társadalombiztosítási kiadások önmagukban 22 milliárd euróval növekednének, a geopolitikai feszültségek okozta magasabb kamatkörnyezet miatt az adósságszolgálat további 10 milliárd eurós többletterhet jelent, az önkormányzatok működési kiadásai pedig automatikusan 7 milliárd euróval emelkednek.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a nyár folyamán már megkezdték az egészségügyi kiadások strukturális csökkentését, a költségvetési konszolidációt azonban folytatni kell.

Mint fogalmazott, a valóság kényszere egyaránt vonatkozik a kormányra, a törvényhozásra és az elnökjelöltekre is.

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