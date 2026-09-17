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Bejelentették a kemény költségvetési tervet a franciák, nagy lyukat tömnek be
Gazdaság

Bejelentették a kemény költségvetési tervet a franciák, nagy lyukat tömnek be

Portfolio
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Sébastien Lecornu francia miniszterelnök a Le Figaro lapnak adott exkluzív interjújában ismertette a 2027-es költségvetési tervezet sarokszámait. A kormány mintegy 54 milliárd eurós megtakarítást irányoz elő, miközben az adóterheket nem kívánja növelni.

A miniszterelnök csütörtökön, egy kormányszeminárium keretében mutatta be terveinek főbb vonalait a kabinet tagjainak. A költségvetési vita során heves parlamenti ellenállásra lehet számítani, amit a közelgő elnökválasztási kampány tovább bonyolít.

Lecornu kiemelte, hogy kiigazító intézkedések nélkül a 2027-es államháztartási hiány megközelítené a GDP 6,5 százalékát.

A kiadások visszafogását több tényező is sürgeti: az elöregedő társadalom miatt a társadalombiztosítási kiadások önmagukban 22 milliárd euróval növekednének, a geopolitikai feszültségek okozta magasabb kamatkörnyezet miatt az adósságszolgálat további 10 milliárd eurós többletterhet jelent, az önkormányzatok működési kiadásai pedig automatikusan 7 milliárd euróval emelkednek.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a nyár folyamán már megkezdték az egészségügyi kiadások strukturális csökkentését, a költségvetési konszolidációt azonban folytatni kell.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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