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Belenyúl az üzemanyagárakba Szlovénia: új módszerrel fékeznék a drágulást
Gazdaság

Belenyúl az üzemanyagárakba Szlovénia: új módszerrel fékeznék a drágulást

MTI
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Módosítja a benzin és a dízel szabályozott árának számítását a szlovén kormány, hogy tompítsa a világpiaci olajdrágulás hatását. Szeptember 22-től a bioüzemanyag-komponens költségét nem veszik figyelembe külön tételként az árképzésben – jelentette az MTI.

Jövő hét keddtől NEM VESZIK FIGYELEMBE KÜLÖN TÉTELKÉNT A BIOÜZEMANYAG-KOMPONENS KÖLTSÉGÉT, HOGY MÉRSÉKELJÉK A VILÁGPIACI OLAJÁRAK EMELKEDÉSÉNEK HATÁSÁT A FOGYASZTÓI ÁRAKRA.

A változtatás célja, hogy a fogyasztói árakba kisebb költség épüljön be, mérsékelve a nemzetközi piaci drágulás hatását. Ez ugyanakkor önmagában nem garantálja, hogy olcsóbb lesz a tankolás, mert a végeredmény az ármegállapításhoz használt piaci adatoktól is függ - teszik hozzá.

Szlovénia egyúttal az Európai Bizottság döntésére vár arról, tovább csökkentheti-e az üzemanyagok jövedéki adóját. Pozitív válasz esetén további lehetőség nyílna az árak mérséklésére.

A miniszter szerint a kereskedői árrés további csökkentésénél figyelembe kell venni az ellátás biztonságát is. Szlovéniában az árrés jelenleg literenként 11,5 cent, ami a tárca elemzése szerint az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban.

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A kormány december 15-ig meghosszabbította azt az intézkedést is, amely nullára csökkenti az energiahatékonysági hozzájárulást a benzin, a dízel és a fűtőolaj esetében.

A kedvezményt eredetileg szeptember 28-ig alkalmazták volna.

A drágulás a magyar kutakon is érezhető: a 95-ös benzin országos átlagára 4, a gázolajé 8 forinttal emelkedett az előző naphoz képest, így előbbi 635, utóbbi 709 forintba került literenként.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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