Belenyúl az üzemanyagárakba Szlovénia: új módszerrel fékeznék a drágulást

Jövő hét keddtől NEM VESZIK FIGYELEMBE KÜLÖN TÉTELKÉNT A BIOÜZEMANYAG-KOMPONENS KÖLTSÉGÉT, HOGY MÉRSÉKELJÉK A VILÁGPIACI OLAJÁRAK EMELKEDÉSÉNEK HATÁSÁT A FOGYASZTÓI ÁRAKRA.
A változtatás célja, hogy a fogyasztói árakba kisebb költség épüljön be, mérsékelve a nemzetközi piaci drágulás hatását. Ez ugyanakkor önmagában nem garantálja, hogy olcsóbb lesz a tankolás, mert a végeredmény az ármegállapításhoz használt piaci adatoktól is függ - teszik hozzá.
Szlovénia egyúttal az Európai Bizottság döntésére vár arról, tovább csökkentheti-e az üzemanyagok jövedéki adóját. Pozitív válasz esetén további lehetőség nyílna az árak mérséklésére.
A miniszter szerint a kereskedői árrés további csökkentésénél figyelembe kell venni az ellátás biztonságát is. Szlovéniában az árrés jelenleg literenként 11,5 cent, ami a tárca elemzése szerint az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban.
A kormány december 15-ig meghosszabbította azt az intézkedést is, amely nullára csökkenti az energiahatékonysági hozzájárulást a benzin, a dízel és a fűtőolaj esetében.
A kedvezményt eredetileg szeptember 28-ig alkalmazták volna.
A drágulás a magyar kutakon is érezhető: a 95-ös benzin országos átlagára 4, a gázolajé 8 forinttal emelkedett az előző naphoz képest, így előbbi 635, utóbbi 709 forintba került literenként.
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