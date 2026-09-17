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Betör a hidegfront Magyarországra, 12 fokos különbség jöhet az ország két fele között
Gazdaság

Betör a hidegfront Magyarországra, 12 fokos különbség jöhet az ország két fele között

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Front vonul át Magyarország felett csütörtökön, ami többfelé vastag felhőzetet, esőt és záporokat hoz, helyenként zivatar is kialakulhat, írja a HungaroMet. Az országon belül hatalmas lesz a hőmérsékleti különbség, északnyugaton mindössze 18 fok körül maradhat a csúcsérték, délkeleten még 30 fokig melegedhet a levegő. Pénteken is változékony időre van kilátás.

Front éri el Magyarországot csütörtökön, a hozzá tartozó vastag felhősáv kelet, délkelet felé halad. A felhőzet átmenetileg az ország nagy részén erősen megnövekszik, hosszabb napos időszakokra főként keleten lehet számítani.

Esőre és záporokra elsősorban az ország északnyugati felén van esély, helyenként zivatar is kialakulhat. A déli, délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre több helyen északnyugatira fordul. Többfelé megélénkül, időnként meg is erősödhet.

A front hatása a hőmérsékleten is látványosan érződik majd. Csütörtök délután 18 és 30 fok között alakulnak a maximumok, északnyugatról délkelet felé haladva egyre magasabb értékekkel. A Dunántúl északnyugati részén több helyen 20 fok alatt maradhat a hőmérséklet, az Alföld délkeleti részén viszont még 29-30 fok is lehet.

Késő estére 14 és 20 fok közé hűl a levegő.

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Csütörtök éjszaka még sokfelé felhős lesz az ég, majd északnyugat felől fokozatosan szakadozni kezd a felhőzet. A keleti és déli országrészben időszakosan eső, zápor is előfordulhat. Az északnyugati és északi szelet néhol erős lökések kísérhetik.

Péntek hajnalra 9 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, így több helyen már kifejezetten hűvösen indulhat a reggel.

Pénteken sem nyugszik meg teljesen az idő. Többnyire közepesen vagy erősen felhős ég várható, elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél időnként megélénkül.

A nappali csúcsérték 19 és 28 fok között alakul. Továbbra is északnyugaton lesz a hűvösebb, délkelet felé haladva pedig egyre magasabb hőmérsékletekre lehet számítani.

Címlapkép forrása: Â© 2015 Boris Jordan Photography via Getty Images

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