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Budapesti olimpia: erős kijelentést tett Karácsony Gergely
Gazdaság

Budapesti olimpia: erős kijelentést tett Karácsony Gergely

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Karácsony Gergely főpolgármester és Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke szerint történelmi esély mutatkozik arra, hogy Budapest rendezze meg a 2036-os nyári olimpiai játékokat. A megújult nemzetközi kiválasztási szabályok, az új kormányzati környezet és a tervezett társadalmi párbeszéd egyaránt elősegíthetik, hogy a főváros a saját fejlesztési igényeihez igazítva, új stadionok építése nélkül adhasson otthont az eseménynek - számolt be a 24.hu.

Az olimpia egyfajta gyorsítósáv, amely megvalósíthatná a főváros számára amúgy is elengedhetetlen infrastrukturális – főként közlekedési – fejlesztéseket hangsúlyozta a Marketing Summit Budapest konferencián tartott kerekasztal-beszélgetésen Karácsony Gergely. A főpolgármerster kiemelte, hogy

a rendezéshez nincs szükség új sportlétesítményekre, a fókuszban sokkal inkább a meglévő rozsdaövezetek lakhatási célú rehabilitációja, a Diákváros felépítése, valamint a repülőtér és az elővárosok közlekedésének fejlesztése állna.

A főpolgármester úgy véli, ha Budapest olimpiát rendez, annak központi eleme a Duna kell hogy legyen, bemutatva a város identitását, hasonlóan ahhoz, ahogy a legutóbbi, párizsi játékok is a Szajnára épültek.

Gyulay Zsolt szintén határozottan támogatja a kezdeményezést,

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meglátása szerint a 2036-os esemény elnyerésére mutatkozik a legnagyobb esély, mivel ezt követően jelentősen megerősödhet az európai konkurencia.

Mind a városvezetés, mind a olimpiai bizottság egyetért abban, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) új fenntarthatósági irányelvei kifejezetten kedveznek egy Magyarország méretű országnak. Ezek a rugalmasabb szabályok kimondják, hogy az olimpiát kell a rendező város adottságaihoz igazítani, és nem fordítva.

Bár a hagyományos értelemben vett pályázati folyamat már megszűnt, a versengés az eseményért máris intenzív. A NOB több országgal, köztük Indiával, Katarral és Szaúd-Arábiával is tárgyalásokat folytat. Budapest jelenleg a folyamatos párbeszéd szakaszában tart a nemzetközi szervezettel. Gyulay jelezte, hogy a vízválasztó 2027-ben jön el, amikor a NOB szűkíti a lehetséges rendezők listáját. Ha a magyar főváros erre a szűkített listára felkerül, onnantól nagyon komoly esély nyílik a végső sikerre.

A sikeres rendezés alapfeltétele azonban a széles körű társadalmi és politikai támogatottság, ezért Karácsony kijelentette, hogy a MOB-bal közösen már hónapok óta dolgoznak a budapesti olimpia testreszabott koncepcióján.

Mielőtt a 2027 elején esedékes szűkítés megtörténne, elengedhetetlennek tart egy átfogó társadalmi egyeztetést, hogy a lakosság is megismerhesse az alapelveket.

A főpolgármester szerint a közelmúltbeli kormányváltás, az új politikai klíma, valamint a fővárost sújtó elvonások megszűnése új fejezetet nyitott az ügyben. Úgy véli, az elmúlt közel egy évtizedben megváltoztak az olimpiai sztenderdek és maga az ország is, így a 2017-es, olimpiaellenes kampányhoz vezető okok – különösen a korrupciós aggályok – ma már más megítélés alá esnek, az új kormánnyal pedig megvan a nyitottság egy tisztességes olimpia lebonyolítására. Hozzátette ugyanakkor, hogy a városvezetés jelenleg arra koncentrál, hogy Budapest pénzügyi stabilitását hosszú távon biztosítsa, hiszen az olimpiarendezés ügyét csak egy jól működő város képviselheti hitelesen.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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