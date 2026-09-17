Dolgoznak, mégis maradnak a „mamahotelben”: lakáspiaci kényszerpályán a magyar fiatalok

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A 20–29 éves magyarok foglalkoztatási rátája 2025-ben már nagyjából az uniós átlag szintjén állt, a fiatalok mégis átlagosan 27,3 évesen költöztek el otthonról, vagyis egy évvel később, mint az EU-ban. Ez arra utal, hogy a „kényelmes mamahotel” önmagában aligha magyarázza a késői önállósodást: a Portfolio számítása szerint Budapesten egy 75 négyzetméteres használt lakás megvásárlásához már 13,5 évnyi, teljes egészében félretett nettó átlagkeresetre lenne szükség, és több vidéki centrumban is 10 év körül jár ez az érték. A fiatalok elköltözését így egyre kevésbé a munkalehetőségek hiánya, sokkal inkább a lakáspiacra való belépés magas költsége késlelteti.

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Helyzetkép: tartósan az EU-átlag felett a magyar elköltözési életkor

A friss, 2025-re vonatkozó Eurostat-adatok szerint a magyar fiatalok átlagosan 27,3 éves korukig maradnak a szülői háztartásban. Ez az érték kerek egy évvel magasabb az EU-27 átlagánál (26,3 év). Bár az északi országokban, például Dániában és Finnországban a fiatalok korábban kezdenek önálló életet, és a dél- és délkelet-európai magas értékektől, például Görögországtól, Horvátországtól vagy Olaszországtól is távol vagyunk, a magyar adatok tartósan az EU-átlag felett alakulnak.

Ha az elmúlt közel negyedszázad adatait vizsgáljuk, látszik, hogy Magyarország szinte végig az uniós középérték fölött helyezkedett el. Az elmúlt két évben ráadásul ismét nőtt a magyar–EU különbség: 2023-ban 0,7 év, 2024-ben 0,9 év, 2025-ben pedig már 1 év volt az eltérés az EU-átlaghoz képest.

A mítoszrombolás: Nem a munka hiánya az ok

A közbeszédben gyakran megjelenik az a leegyszerűsítő magyarázat, hogy a fiatalok későbbi elköltözése mögött elsősorban alacsonyabb munkavállalási hajlandóság áll. Az adatok azonban nem támasztják alá azt a feltételezést, hogy a későbbi elköltözés fő oka a fiatalok alacsony munkaerőpiaci aktivitása lenne.

A 20–29 éves korosztály foglalkoztatási rátája Magyarországon 64,8%, ami érdemben nem marad el a 65,5%-os uniós átlagtól.

Jaj, mi ez a rengeteg pötty?!

A vízszintes tengely azt mutatja, hogy az adott országban a 20–29 évesek mekkora hányada dolgozik – jobbra haladva magasabb a foglalkoztatottság –, míg a függőleges tengely azt jelzi, hogy átlagosan hány évesen hagyják el a fiatalok a szülői háztartást – felfelé haladva későbbi az elköltözés. A két tengely metszéspontja az EU-átlagot jelöli, így a grafikon négy nagyobb értelmezési zónára osztható.

Felső , átlag feletti elköltözési életkort mutató zóna : ide tartoznak azok az országok, ahol a fiatalok az EU-átlagnál később hagyják el a szülői háztartást. Magyarország is ebben a mezőben helyezkedik el: a foglalkoztatási rátája ugyan csak kismértékben marad el az EU-átlagtól, az elköltözési életkor viszont egyértelműen magasabb annál.

, : ide tartoznak azok az országok, ahol a fiatalok az EU-átlagnál később hagyják el a szülői háztartást. Magyarország is ebben a mezőben helyezkedik el: a foglalkoztatási rátája ugyan csak kismértékben marad el az EU-átlagtól, az elköltözési életkor viszont egyértelműen magasabb annál. Bal felső negyed: itt találhatók azok az országok, ahol az átlag alatti foglalkoztatottság késői elköltözéssel párosul. Ide sorolhatók a klasszikus dél-európai példák, például Olaszország vagy Spanyolország, ahol a fiatalok gyakran 30 éves koruk körül hagyják el a szülői háztartást.

negyed: itt találhatók azok az országok, ahol az átlag alatti foglalkoztatottság késői elköltözéssel párosul. Ide sorolhatók a klasszikus dél-európai példák, például Olaszország vagy Spanyolország, ahol a fiatalok gyakran 30 éves koruk körül hagyják el a szülői háztartást. Jobb alsó negyed: ez az átlag feletti foglalkoztatottság és a korai elköltözés zónája. Ide tartoznak például az északi országok közül Dánia és Finnország, ahol a fiatalok jellemzően jóval korábban külön élnek a szülőktől.

Magyarország sajátos helyzete abból adódik, hogy munkaerőpiaci szempontból közel van az EU-átlaghoz, elköltözési életkorban viszont egyértelműen az átlag feletti, későbbi önállósodást mutató országok közé tartozik. Ez arra utal, hogy

a késői elköltözés nem magyarázható egyszerűen a fiatalok alacsony foglalkoztatottságával

– a lakáspiaci megfizethetőség számításaink alapján az egyik legerősebb magyarázó tényező lehet.

A lakásárak fogságában: amikor a bér nem elég a saját otthonhoz

Ha a munkaerőpiaci aktivitás nem magyarázza meg önmagában a magyar eltérést, akkor a lakhatási oldalra kell tekinteni. A fiatalok önállósodását ugyanis nemcsak az határozza meg, hogy van-e munkájuk, hanem az is, hogy a jövedelmükből mennyire reális saját lakáshoz jutni. A Portfolio számítása szerint ezen a téren látványos romlás történt:

Budapesten a teljes népesség nettó átlagkeresetével számolva a 2016-os 10,4 évről 2025-re 13,5 évre nőtt a szükséges évek száma,

ráadásul a pályakezdő fiatalok alacsonyabb jövedelmével kalkulálva a valóságban ez a mutató ennél is magasabb. A főváros ezzel továbbra is külön ligát képvisel, de a probléma nem áll meg Budapest határánál. Debrecenben és Győrben 2025-re szintén 10 év fölé emelkedett a mutató, vagyis a nagy vidéki centrumokban is egyre nehezebb pusztán munkajövedelemből belépni a lakáspiacra. Mivel a mutató a teljes nettó keresettel számol, vagyis nem von le belőle megélhetési költséget,

a tényleges megtakarítási idő ennél jóval hosszabb lehet.

Ez jól magyarázza, miért válik a szülői háztartás sok fiatal számára nem kényelmi, hanem pénzügyi alkalmazkodási tereppé.

Hogyan számoltunk? A lakáspiaci megfizethetőség szemléltetésére azt számoltuk ki, hány évnyi teljes nettó átlagkereset felel meg egy 75 négyzetméteres használt lakás árának az egyes nagyvárosokban. Ez elméleti mutató: nem egy tipikus fiatal tényleges megtakarítási idejét mutatja, hanem azt, hogyan változott a lakásárak és a keresetek egymáshoz viszonyított aránya.



A számításhoz a KSH és az MNB hivatalos lakáspiaci adatait, valamint a KSH területi nettó átlagkereseti statisztikáit használtuk fel. A mutató az ár/jövedelem típusú nemzetközi megfizethetőségi indikátorok logikáját követi, de nem azonos a medián háztartási jövedelemre épülő nemzetközi mutatókkal: itt a magyar városok összehasonlíthatósága érdekében a teljes nettó átlagkeresetet használtuk.

Ez a szomorú szitu

Magyarországon a fiatalok későbbi elköltözése nem elsősorban munkaerőpiaci passzivitási történet. A 20–29 évesek foglalkoztatottsága közel áll az EU-átlaghoz, miközben a saját lakáshoz jutás belépési költségei Budapesten és több vidéki központban is rendkívül magasak a nettó keresetekhez képest. Ezért a „mamahotel” kifejezésnél pontosabb a lakáspiaci kényszerpálya:

sok fiatal nem azért marad otthon, mert nem akar önállósodni, hanem mert a saját lakáshoz jutás pénzügyi feltételei egyre nehezebben teljesíthetők.

Ez hosszabb távon a párkapcsolat-alapítást, a gyermekvállalást, a földrajzi mobilitást és a vagyoni különbségek újratermelődését is befolyásolhatja.

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