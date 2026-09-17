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Erős munkapiac, botladozó ingatlanpiac jellemzi Amerikát
Gazdaság

Erős munkapiac, botladozó ingatlanpiac jellemzi Amerikát

Portfolio
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Az Egyesült Államokban az új munkanélküli segélykérelmek száma 196 ezerre csökkent, ami továbbra is azt jelzi, hogy a munkaerőpiac erős.  Az építési engedélyek havi alapon 2,7 százalékkal estek, míg a Philadelphia Fed feldolgozóipari indexe 47,4 pontról 37,8 pontra mérséklődött, az árnyomás ugyanakkor erősödött. A friss adatok lényegében megerősítik a Fed tegnapi üzenetét: a munkaerőpiac stabil, a kamatérzékeny szegmensek – például az ingatlanpiac – gyengélkednek, más területek viszont a külső sokkok ellenére is ellenállónak bizonyulnak.

Az új munkanélküli segélykérelmek száma 196 ezer fő volt, az előző havi 206 ezer fő után. Továbbra is nagyon alacsony. Az építési engedélyek havi alapon 2,7%-kal estek. A Philadelphia Fed feldolgozóipari index 47,4 pontról 37,8 pontra csökkent. Ezen belül az üzleti feltételek nagyon optimista szintről valamelyest visszajöttek, a CAPEX költségek lassulnak, a foglalkoztatottsági kilátások romlottak, az új megrendelések minimálisan lettek rosszabbak az előző hónaphoz képest. Az árnyomás viszont erősödött.

A mai adat lényegében visszadja azt, amit a Fed tegnap is mondott.

A munkaerőpiac rendben van, míg a gazdaság kamatérzékeny szegmensei (ingatlanpiac) nem teljesítenek jól, viszont más területek a külső sokkok ellenére robusztusak. Ezen nem változtattak a mai adatok sem.

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