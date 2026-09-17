Erős munkapiac, botladozó ingatlanpiac jellemzi Amerikát

Az új munkanélküli segélykérelmek száma 196 ezer fő volt, az előző havi 206 ezer fő után. Továbbra is nagyon alacsony. Az építési engedélyek havi alapon 2,7%-kal estek. A Philadelphia Fed feldolgozóipari index 47,4 pontról 37,8 pontra csökkent. Ezen belül az üzleti feltételek nagyon optimista szintről valamelyest visszajöttek, a CAPEX költségek lassulnak, a foglalkoztatottsági kilátások romlottak, az új megrendelések minimálisan lettek rosszabbak az előző hónaphoz képest. Az árnyomás viszont erősödött.

A mai adat lényegében visszadja azt, amit a Fed tegnap is mondott.

A munkaerőpiac rendben van, míg a gazdaság kamatérzékeny szegmensei (ingatlanpiac) nem teljesítenek jól, viszont más területek a külső sokkok ellenére robusztusak. Ezen nem változtattak a mai adatok sem.

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