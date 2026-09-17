Évek óta tartó gyakorlatnak vet véget a kormány

A tárcavezető tájékoztatása szerint a kabinet véget vet annak az évek óta tartó gyakorlatnak, amelynek keretében a költségvetést már tavasszal, több mint fél évvel a költségvetési év kezdete előtt elfogadták. Ebben az időszakban ugyanis még nem álltak rendelkezésre azok a megbízható adatok, amelyekre felelősen építeni lehetett volna a makrogazdasági előrejelzéseket. Ezentúl a büdzsé ősszel készül el, amikor már jóval több valós információ áll a döntéshozók rendelkezésére. Ennek jegyében a 2027-es költségvetést egy felülvizsgált középtávú költségvetési tervvel együtt október végéig nyújtják be az Országgyűlésnek.
A költségvetés nem lehet politikai kommunikációs eszköz, a valóságot kell tükröznie, és az adófizetőknek joguk van tudni, mi történik a pénzükkel
– jelentette ki a pénzügyminiszter.
A reform másik fontos pillére a költségvetés stabilitásának megőrzése és a végrehajtás átláthatósága. Kármán András bejelentette, hogy szakítanak a büdzsé rendeleti úton történő folyamatos átírásával is. Egy észszerű összeghatár felett a költségvetést érintő változtatásokat kizárólag törvénymódosítással, az Országgyűlésben, a nyilvánosság előtt lehet majd végrehajtani.
"A kiszámíthatóság és az átláthatóság nem extra, hanem egy felelősen működő állam alapja" – hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, hogy a kormány a jövőben példátlan nyíltsággal fog kommunikálni a költségvetési folyamatokról.
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