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Évek óta tartó gyakorlatnak vet véget a kormány
Gazdaság

Évek óta tartó gyakorlatnak vet véget a kormány

Portfolio
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A kormány alapjaiban alakítja át a költségvetési tervezés és elfogadás folyamatát, így a jövőben szakítanak a tavaszi elfogadás gyakorlatával, megszüntetik a büdzsé rendeleti úton történő módosítását, a 2026-os költségvetést pedig egy átfogó átvilágítás eredményeire alapozva módosítják. Erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be Facebook-videójában.

A tárcavezető tájékoztatása szerint a kabinet véget vet annak az évek óta tartó gyakorlatnak, amelynek keretében a költségvetést már tavasszal, több mint fél évvel a költségvetési év kezdete előtt elfogadták. Ebben az időszakban ugyanis még nem álltak rendelkezésre azok a megbízható adatok, amelyekre felelősen építeni lehetett volna a makrogazdasági előrejelzéseket. Ezentúl a büdzsé ősszel készül el, amikor már jóval több valós információ áll a döntéshozók rendelkezésére. Ennek jegyében a 2027-es költségvetést egy felülvizsgált középtávú költségvetési tervvel együtt október végéig nyújtják be az Országgyűlésnek.

A költségvetés nem lehet politikai kommunikációs eszköz, a valóságot kell tükröznie, és az adófizetőknek joguk van tudni, mi történik a pénzükkel

– jelentette ki a pénzügyminiszter.

A reform másik fontos pillére a költségvetés stabilitásának megőrzése és a végrehajtás átláthatósága. Kármán András bejelentette, hogy szakítanak a büdzsé rendeleti úton történő folyamatos átírásával is. Egy észszerű összeghatár felett a költségvetést érintő változtatásokat kizárólag törvénymódosítással, az Országgyűlésben, a nyilvánosság előtt lehet majd végrehajtani.

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"A kiszámíthatóság és az átláthatóság nem extra, hanem egy felelősen működő állam alapja" – hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, hogy a kormány a jövőben példátlan nyíltsággal fog kommunikálni a költségvetési folyamatokról.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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