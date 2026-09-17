Feljelentést tett a Miniszterelnökség költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt

Ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a Miniszterelnökség a Nemzeti Nyomozó Irodánál a Mesterséges Intelligencia Kutató Központ Nonprofit Kft.-nek nyújtott 300 millió forintos állami támogatás ügyében. A tárca szerint a pénz felhasználásával és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárással összefüggésben több bűncselekmény gyanúja is felmerült – jelentette be Facebook-oldalán a kormány.
A Miniszterelnökség közlése szerint
a Mesterséges Intelligencia Kutató Központ Nonprofit Kft. (MIKK) részére biztosított állami támogatás felhasználása és a hozzá kapcsolódó közbeszerzés miatt költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja is felmerült.
A tárca ezért ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a Nemzeti Nyomozó Irodánál. A közlésből egyelőre nem derül ki, hogy pontosan milyen tranzakciók vagy döntések alapozták meg a büntetőfeljelentést, és az sem, hogy a hatóság elrendelte-e már a nyomozást.
A MIKK-ot 2024 decemberében jegyezték be, tulajdonosa és ügyvezetője Tóth Dávid volt, a társaság röviddel a megalakulását követően 300 millió forintos támogatáshoz jutott a Bethlen Gábor Alapkezelőtől, „a mesterséges intelligencia állami és társadalmi integrációjával kapcsolatos célzott kutatások” megvalósítására. A támogatási dokumentumokat később a Transparency International Magyarország közérdekűadat-igényléssel, majd perrel kérte ki.
A támogatásból a MIKK 2025 őszén közbeszerzést írt ki egy nagyszabású mesterségesintelligencia-kutatási programra, a tender többek között három 500 fős telefonos felmérést, vállalati kutatást, egy 4000 fős személyes lakossági felmérést, egy 1000 fős online kutatást, valamint egy további 4000 fős telefonos adatfelvételt tartalmazott. Az eljárást az OBSERVER Médiafigyelő és Kutató Kft. nyerte el nettó 120 millió forintos ajánlattal, a szerződést 2025. december 19-én kötötték meg.
A társaság már korábban is a sajtó érdeklődésének középpontjába került, de a szélesebb nyilvánosság 2025 őszén ismerhette meg, miután a központ azt állította, hogy a Tisza Párt október 23-i rendezvényéről készült egyik légi felvételt nagy valószínűséggel digitálisan manipulálták. Az RTL ezt követően arról számolt be, hogy a cég bejegyzett budatétényi címén nem találták nyomát működő kutatóintézetnek. 2026 áprilisában a Telex pedig azt írta, hogy a támogatás felhasználási határidejének lejárta után is kevés nyilvánosan hozzáférhető eredményét lehetett megtalálni a támogatásból vállalt kutatási és kommunikációs programnak. A MIKK honlapján azóta több kutatási eredmény is megjelent, köztük az OBSERVER által készített, 4000 fős felmérés.
Az ügynek egy további szála is van:
a MIKK 2026 februárjában újabb 300 millió forintos állami támogatást kapott.
Az RTL által megszerzett dokumentumokról beszámoló szerint a választás előtt két hónappal született döntést Gulyás Gergely akkori Miniszterelnökséget vezető miniszter hagyta jóvá. A sajtóban bemutatott iratok alapján tehát a társaság összesen két, egyenként 300 millió forintos támogatáshoz jutott, amelyekkel csak 2031, illetve 2032 végéig kellett volna elszámolnia.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Mutatjuk a válaszokat!
Teljesen elszabadultak az iszlám radikálisok: Irántól könyörög segítségért a világ egyik legerősebb hatalma
Diszkrét üzenetet kapott Teherán.
Feszült hangulatban mutatták be a magyar főváros új gigaberuházását – Vitézy Dávid is beállt a projekt mögé
A Szegedi úti felüljáró terveit szerda este egy lakossági fórumon mutatták be.
CRM – három betű, ami a szemünk láttára rajzolja át a világ hatalmi térképét
Mi lesz így Magyarországgal?
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Figyelmeztet az OECD: hatalmas lyukat üthet a költségvetésen a 13. havi nyugdíj az európai mintaállamban
Szigorúbb nyugdíjreformot sürgetnek.
Ennek Trump nagyon nem fog örülni: személyesen hozzá kötötték, mikor nyithat ki a Hormuzi-szoros
Egy másik vezetőt is említettek.
Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan távozik a hidegfront Magyarországról
nagyot fordul az időjárás péntekre.
Leggett & Platt - itt a vége
Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett & Platt (LEG) felvásárlását.Leggett & Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L
Mekkora növekedésre képes a magyar gazdaság?
Az elmúlt három évben a magyar gazdaság teljesítménye gyakorlatilag stagnált. Mi válthatja fel a kifutó, foglalkoztatás-bővülésre épülő növekedési modellt, és reális lehet-e hosszabb t
Nem a haláltól féltek, hanem attól, hogy adóssággal hagyom itt a gyerekeimet!
Van egy mondat, amit sok család kimond, amikor életbiztosításról van szó: "még ráérünk ezzel foglalkozni". Aztán van egy másik, amit már csak akkor szoktak, amikor megtörtént a baj: "bár
Elfogadták az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalára vonatkozó törvényt
Az Országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjava
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Top 10 osztalék részvény - 2026. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 729 cég sze
A lakáspiacon még mindig velünk él a rendszerváltás
Saját lakásban élni nem feltétlenül a jólét jele - Kelet-Közép-Európában sokkal inkább történelmi örökség. Miközben az uniós lakosság közel harmada bérel, Magyarországon csak minden
Követett részvények - 2026. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Fejreállt a világ: nyáron már csak sétáltatni lehet az állatokat, legeltetni nem
Az aszálytól és az erős forinttól is szenvednek a termelők.
Juharlevél az uniós zászlón? Meghúzta az EU a váratlant
Többszörös lépéskényszerben Brüsszel.