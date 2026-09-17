Feljelentést tett a Miniszterelnökség költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt

A Miniszterelnökség ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a Nemzeti Nyomozó Irodánál a Mesterséges Intelligencia Kutató Központ Nonprofit Kft.-nek (MIKK) nyújtott 300 millió forintos állami támogatás ügyében. A tárca szerint a Bethlen Gábor Alapkezelőtől kapott pénz felhasználásával és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzéssel összefüggésben költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja merült fel. A 2024 decemberében bejegyzett társaság korábban azért került a nyilvánosság elé, mert a bejegyzett címén nem találtak működő kutatóintézetet, a vállalt kutatási program eredményei pedig sokáig alig voltak hozzáférhetők. A MIKK összesen két, egyenként 300 millió forintos állami támogatáshoz jutott, a másodikat 2026 februárjában hagyta jóvá Gulyás Gergely akkori Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a Miniszterelnökség a Nemzeti Nyomozó Irodánál a Mesterséges Intelligencia Kutató Központ Nonprofit Kft.-nek nyújtott 300 millió forintos állami támogatás ügyében. A tárca szerint a pénz felhasználásával és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárással összefüggésben több bűncselekmény gyanúja is felmerült – jelentette be Facebook-oldalán a kormány.

A Miniszterelnökség közlése szerint

a Mesterséges Intelligencia Kutató Központ Nonprofit Kft. (MIKK) részére biztosított állami támogatás felhasználása és a hozzá kapcsolódó közbeszerzés miatt költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja is felmerült.

A tárca ezért ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a Nemzeti Nyomozó Irodánál. A közlésből egyelőre nem derül ki, hogy pontosan milyen tranzakciók vagy döntések alapozták meg a büntetőfeljelentést, és az sem, hogy a hatóság elrendelte-e már a nyomozást.

A MIKK-ot 2024 decemberében jegyezték be, tulajdonosa és ügyvezetője Tóth Dávid volt, a társaság röviddel a megalakulását követően 300 millió forintos támogatáshoz jutott a Bethlen Gábor Alapkezelőtől, „a mesterséges intelligencia állami és társadalmi integrációjával kapcsolatos célzott kutatások” megvalósítására. A támogatási dokumentumokat később a Transparency International Magyarország közérdekűadat-igényléssel, majd perrel kérte ki.

A támogatásból a MIKK 2025 őszén közbeszerzést írt ki egy nagyszabású mesterségesintelligencia-kutatási programra, a tender többek között három 500 fős telefonos felmérést, vállalati kutatást, egy 4000 fős személyes lakossági felmérést, egy 1000 fős online kutatást, valamint egy további 4000 fős telefonos adatfelvételt tartalmazott. Az eljárást az OBSERVER Médiafigyelő és Kutató Kft. nyerte el nettó 120 millió forintos ajánlattal, a szerződést 2025. december 19-én kötötték meg.

A társaság már korábban is a sajtó érdeklődésének középpontjába került, de a szélesebb nyilvánosság 2025 őszén ismerhette meg, miután a központ azt állította, hogy a Tisza Párt október 23-i rendezvényéről készült egyik légi felvételt nagy valószínűséggel digitálisan manipulálták. Az RTL ezt követően arról számolt be, hogy a cég bejegyzett budatétényi címén nem találták nyomát működő kutatóintézetnek. 2026 áprilisában a Telex pedig azt írta, hogy a támogatás felhasználási határidejének lejárta után is kevés nyilvánosan hozzáférhető eredményét lehetett megtalálni a támogatásból vállalt kutatási és kommunikációs programnak. A MIKK honlapján azóta több kutatási eredmény is megjelent, köztük az OBSERVER által készített, 4000 fős felmérés.

Az ügynek egy további szála is van:

a MIKK 2026 februárjában újabb 300 millió forintos állami támogatást kapott.

Az RTL által megszerzett dokumentumokról beszámoló szerint a választás előtt két hónappal született döntést Gulyás Gergely akkori Miniszterelnökséget vezető miniszter hagyta jóvá. A sajtóban bemutatott iratok alapján tehát a társaság összesen két, egyenként 300 millió forintos támogatáshoz jutott, amelyekkel csak 2031, illetve 2032 végéig kellett volna elszámolnia.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert