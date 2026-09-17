Fordulat a Volán-ügyben: letartóztatták Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet

Letartóztatásba kerül Jellinek Dániel milliárdos üzletember és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója
a 24.hu értesülése szerint. A döntést a bíróság hozta meg, miután a két férfit kedden előállították, kihallgatták, majd őrizetbe vették.
Jellineket és Sziveket vesztegetéssel és más korrupciós bűncselekményekkel gyanúsítja a Központi Nyomozó Főügyészség. A nyomozó főügyészség május 15. óta folytatott saját felderítést a Volánbuszt érintő személyszállítási szolgáltatásokkal és autóbusz-beszerzésekkel kapcsolatban. Szeptember 15-én összehangolt akciót hajtottak végre, négy embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hármat őrizetbe vettek.
Az Indotek Group a bírósági döntés után közölte, hogy indokolatlannak és aránytalannak tartja a Jellinek Dániellel szemben elrendelt kényszerintézkedést. A vállalat szerint vezérigazgatójuk az eljárás során végig a hatóságok rendelkezésére állt, és teljes körűen együttműködött velük. Az Indotek határozott álláspontja szerint
Jellinek Dániel nem követett el bűncselekményt, és arra számítanak, hogy a folyamatban lévő vizsgálat ezt tisztázza, az üzletemberrel szembeni eljárást pedig rövidesen megszüntetik.
A mostani ügy hátterében egy évek óta tartó, több szálon futó nyomozás áll. A hatóságok több, a Volán-társaságokhoz kapcsolódó, 2015 utáni ügyletet vizsgálnak. Az egyik nyomozásban az a gyanú, hogy
2015 és 2018 között több mint 600 használt autóbuszt szerezhettek be túlárazva.
A Volán-társaságokat a hatóságok feltételezése szerint összesen mintegy 10 milliárd forintos vagyoni hátrány érhette. Szeptember elején ebben az ügyben nyolc embert hallgattak ki gyanúsítottként.
A vizsgált ügyletek között buszok beszerzése és bérlése, karbantartási szerződések és ingatlantranzakciók is szerepelnek. A hatóságok azt is vizsgálják, mi történt az ezekből származó pénzekkel. A gyanú szerint az összegek egy része köztes cégeken és látszólagos kölcsönügyleteken keresztül mozoghatott tovább, majd ingatlanokba és nagy értékű autókba kerülhetett, illetve készpénzben vehették fel. A nyomozás során nagy mennyiségű iratot, számlát, telefont és számítógépet foglaltak le.
Az ügy egyik fontos szereplője Szivek Norbert lehet. Szivek 2015 februárja és 2018 augusztusa között vezette a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt, ami ebben az időszakban az állami vállalatok és az állami ingatlanvagyon kezelésében is meghatározó szerepet töltött be. Jellinek Dániel neve szintén korábban felmerült a nyomozásban. Az RTL Híradó értesülése alapján Jellinek két külön Volánbuszhoz kapcsolódó nyomozásban is gyanúsított lehet. Az egyik a korábbi, csaknem 10 milliárd forintos vagyoni hátrány gyanúját vizsgáló eljárás, a másik pedig a Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetési ügyben folytatott nyomozása.
Címlapkép forrása: Portfolio
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