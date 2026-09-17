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Hamarosan fontos bejelentéseket tesz a kormány
Gazdaság

Hamarosan fontos bejelentéseket tesz a kormány

Portfolio
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Kormányzati sajtótájékoztatót tartanak pénteken 10 órakor, amelyen részt vesz Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Nemcsak a kormányszóvivők, hanem Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is ott lesznek a pénteki tájékoztatón. Az eseményt délelőtt 10 órakor tartják.

A tájékoztatón szóba kerülhet a dohány- és autópályakoncesszió kérdése, a politikusok vagyonosodási vizsgálata, valamint az uniós források ügye is.

Az eseményről a Portfolio élőben tudósít.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton

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