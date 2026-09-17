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Hivatalos figyelmeztetést kaptak a magyar orvosok: még a privát közösségi oldalaikon is figyelniük kell, mit írnak le
Gazdaság

Hivatalos figyelmeztetést kaptak a magyar orvosok: még a privát közösségi oldalaikon is figyelniük kell, mit írnak le

Portfolio
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Közös etikai állásfoglalást adott ki az Egészségügyi Minisztérium és a Magyar Orvosi Kamara az orvosok közösségimédia-használatának és nyilvános online kommunikációjának szabályozásáról. Az irányelvek értelmében a gyógyítóknak szakmai és magánjellegű online megnyilvánulásaik során egyaránt meg kell őrizniük a kulturált és méltóságteljes hangnemet – derült ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook-bejegyzéséből.

A tárcavezető szerint a június 26-án megjelent dokumentum célja, hogy egyértelmű etikai kereteket szabjon az egészségügyi dolgozók internetes tevékenységének.

Az új iránymutatás nemcsak a kifejezetten szakmai célú online kommunikációra vonatkozik, hanem kiterjed a magánemberként végzett közösségimédia-használatra, valamint az ott történő interakciókra és véleménynyilvánításokra is.

A szabályozás elismeri, hogy a szakmai véleménykülönbségek és viták lehetnek határozottak vagy kritikusak, ám ezeknek minden körülmények között a kölcsönös tisztelet talaján kell maradniuk.

Az orvos nyilvános online kommunikációja során – ideértve a szakmai minőségben és a magánszemélyként tett közléseket és interakciókat is – köteles a tárgyszerű, kulturált, mások emberi méltóságát tiszteletben tartó hangnemet megtartani

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– rögzíti az állásfoglalás.

A dokumentum külön hangsúlyozza, hogy a viták során "tilos mások megalázása, zaklatása, alaptalan lejáratása, illetve betegek, kollégák vagy sérülékeny társadalmi csoportok emberi méltóságának sérelme."

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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