Hivatalos figyelmeztetést kaptak a magyar orvosok: még a privát közösségi oldalaikon is figyelniük kell, mit írnak le

A tárcavezető szerint a június 26-án megjelent dokumentum célja, hogy egyértelmű etikai kereteket szabjon az egészségügyi dolgozók internetes tevékenységének.

Az új iránymutatás nemcsak a kifejezetten szakmai célú online kommunikációra vonatkozik, hanem kiterjed a magánemberként végzett közösségimédia-használatra, valamint az ott történő interakciókra és véleménynyilvánításokra is.

A szabályozás elismeri, hogy a szakmai véleménykülönbségek és viták lehetnek határozottak vagy kritikusak, ám ezeknek minden körülmények között a kölcsönös tisztelet talaján kell maradniuk.

Az orvos nyilvános online kommunikációja során – ideértve a szakmai minőségben és a magánszemélyként tett közléseket és interakciókat is – köteles a tárgyszerű, kulturált, mások emberi méltóságát tiszteletben tartó hangnemet megtartani

– rögzíti az állásfoglalás.

A dokumentum külön hangsúlyozza, hogy a viták során "tilos mások megalázása, zaklatása, alaptalan lejáratása, illetve betegek, kollégák vagy sérülékeny társadalmi csoportok emberi méltóságának sérelme."

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