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Ismerős forgatókönyv a szomszédban: kifogyhat a szufla az energiatárolós boomból
Gazdaság

Ismerős forgatókönyv a szomszédban: kifogyhat a szufla az energiatárolós boomból

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Romlanak a cseh energiatárolós projektek megtérülési kilátásai: jövőre megszűnik az akkumulátorok hálózati díjkedvezménye, a kiegyenlítő piacon pedig a növekvő verseny nyomja le a bevételeket – írja a Montel.

Az akkumulátorok eddig mentesültek a lekötött kapacitás után fizetendő díjak alól, ezt a mentességet viszont jövőre új díjstruktúra váltja fel, amely

több mint a duplájára emeli a hálózati költségeket.

Ugyanis a cseh energiahivatal megerősítette, hogy 2027-től módosul a nagyfeszültségű hálózatok tarifastruktúrája. A cél a hálózat jobb kihasználása, valamint az, hogy a díjak közvetlenebbül tükrözzék a felhasználók által okozott költségeket. A változás még kedvező feltételezések mellett is mintegy 1,5 százalékponttal csökkentheti az energiatárolós projektek belső megtérülési rátáját (IRR).

Eközben a kiegyenlítő piacon meredeken estek a bevételek, mert újabb rugalmas kapacitások léptek be, köztük dízelgenerátorok, elektromos kazánok és aggregátorok. Az Aurora Research szerint

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a cseh automatikus frekvencia-helyreállítási tartalék (aFRR) ára 2026 első felében gyakran egy euró/MWh alá esett

- miközben Németországban átlagosan 13 euró/MWh volt.

A nagykereskedelmi árampiaci árrések - tehát az arbitrázs tevékenység - ugyanakkor továbbra is támogatják az akkumulátorok gazdaságosságát, és a szénalapú termelés visszaszorulása közepette ez marad az egyik legfontosabb bevételi forrás.

Az Aurora korábban arra számított, hogy a cseh energiatárolói kapacitás a tavalyi 2,3 gigawattóráról 2030-ra közel a háromszorosára, 6 gigawattórára nő – a mostani jelentés ennek a növekedésnek a gazdasági feltételeit teszi kérdésessé.

A magyar piacot ugyanez a két hatás fenyegetheti: az aFRR-akkreditált energiatárolók átviteli forgalmi díj alóli mentessége idén december 31-én jár le, miközben Magyarország a MARI- és PICASSO-platformokhoz való csatlakozásra készül, ami a hazai kiegyenlítő árakat is kiteszi az európai versenynek.

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