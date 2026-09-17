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Jön az autómentes hétvége, több helyen lesznek lezárások
Gazdaság

Jön az autómentes hétvége, több helyen lesznek lezárások

MTI
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Az autómentes hétvége miatt lezárásokra, forgalmi változásokra kell készülni szombaton és vasárnap; a rendezvény a közösségi közlekedést is érinti - tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

A BKK és partnerei a Kálvin tértől a Szabadság híd budai hídfőjéig, a Pesti alsó rakparton és most először a Műegyetem rakparton is

több ezer látogatót várnak a környezettudatosságot és a fenntartható közlekedést népszerűsítő programokkal.

Lezárják a Műegyetem rakpartot, a Szabadság hidat és a Vámház körutat a Lónyay utcáig, autómentes lesz a Jane Haining rakpart, valamint a Margit híd és a Közraktár utca közötti gyalogosoknak megnyitott pesti alsó rakpart is.

A lezárások miatt szombaton és vasárnap a kiskörúti 47-es, 48-as, 49-es villamosok nem közlekednek, helyettük a budai oldalon a Fehérvári úton a 61-es, a Bartók Béla út külső szakaszán pedig az 56A villamos közlekedik.

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A Szabadság híd lezárása idején a BKK a 4-es metrót, valamint a változatlan útvonalon és menetrend szerint közlekedő 4-6-os villamosokat, a 7-es és a 133E autóbuszokat, a belvárosi szakaszon a kiskörúti villamosforgalom szünetelése miatt a 3-as metrót, a 9-es autóbuszt, illetve a 72-es trolibuszt ajánlja.

Címlapkép forrása: @MarcoBottigelli via Getty Images

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