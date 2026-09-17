Kapitány István megüzente, milyen befektetőket vár Magyarországra

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

A találkozók és delegációk száma helyett a lezárt üzletek, az új exportlehetőségek és a megvalósuló, gazdaságilag megalapozott beruházások alapján mérné a külgazdasági munka eredményességét Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter Facebook-bejegyzésében arról írt:

olyan befektetőket várnak Magyarországra, amelyek valódi hozzáadott értéket teremtenek, és üzleti partnerként tekintenek a magyar kis- és középvállalkozásokra.

Kapitány célként jelölte meg, hogy a kis magyar exportőrök erős nemzetközi vállalatokká váljanak, és minél több értékteremtő beruházás érkezzen az országba. Értékelése szerint az erősödő vámháborúk közepette egyre kevesebb, ugyanakkor egyre nagyobb projektért folyik a verseny, ezért a magyar külgazdasági szereplők nem engedhetik meg maguknak erőik szétaprózását.

Az attaséktól azt kérte, hogy a valóban érdemi üzleti lehetőségekre összpontosítsanak, és minden országban határozzák meg azt a néhány kiemelt ügyet, amelyet végig akarnak vinni.

Nem a találkozók, delegációk és rendezvények számát fogjuk mérni, hanem az eredményt: a lezárt ügyeket, az új exportlehetőségeket, a megvalósuló, gazdaságilag megalapozott beruházásokat

– fogalmazott.

A miniszter a Magyarországra érkező befektetőkkel szemben két elvárást nevezett meg:

teremtsenek valódi hozzáadott értéket az országnak, és

tekintsenek üzleti partnerként a hazai kis- és középvállalkozásokra.

Ezzel a beruházások hazai gazdaságba való beágyazódását, a magyar beszállítók és a magyar tudás bevonását hangsúlyozta.

A jó beruházás nemcsak letelepszik, hanem gyökeret is ereszt. Magyar beszállítókkal, magyar tudással együtt növekszik

- tette hozzá.

Kapitány azt ígérte, hogy a Gazdasági és Energetikai Minisztérium ehhez elérhető finanszírozási forrásokat és kiszámítható környezetet biztosít. Konkrét támogatási programot, összeget vagy új beruházási megállapodást ugyanakkor nem jelentett be a posztban.

A komoly befektető ugyanis nem ígéretekre épít, hanem kiszámíthatóságra

– zárta bejegyzését.

Címlapkép forrása: Forrás: Kapitány István Facebook oldalárül (Sztaniszlav Horvath)