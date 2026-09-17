Karácsony Gergely bejelentette: közös terv készül az önkormányzati rendszer átalakítására

Erős önkormányzatok nélkül nincs erős Magyarország

– hangzik el a videóban, amelyben arra is hivatkoznak, hogy az önkormányzatok megerősítése a kormány programjában is kiemelt helyen szerepel.

A legnagyobb önkormányzati szövetségek vezetői vállalták, hogy egyeztetett, közös szakmai javaslattal állnak elő a rendszer átalakításáról.

Az együttműködés nyolc szövetséget fog össze az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsában.

A csomagot az önkormányzatok napjához kapcsolódó gödöllői rendezvényen ismertetik, kidolgozásához és képviseletéhez pedig partneri együttműködést kérnek.

A bejelentésből még nem derül ki, milyen változtatásokat kezdeményeznek a települések finanszírozásában, feladataiban vagy döntési jogköreiben. Szeptember 29-én a szövetségek szakmai javaslata kerül nyilvánosságra; elfogadott kormányzati döntésről vagy az átalakítás végrehajtási menetrendjéről egyelőre nincs szó.

A kezdeményezésnek különös aktualitást adnak a helyi közszolgáltatások finanszírozása körüli nehézségek. Ahogy arról csütörtökön beszámoltunk, Budapest kötelezettségvállalási, létszám- és beruházási stopot vezetett be, a BKV-nál pedig egyes kifizetések halasztására is szükség volt. Kiss Ambrus főigazgató szerint az intézkedésekkel az október eleji bérek még kifizethetők, az ezt követő működéshez azonban megállapodásra van szükség a kormánnyal.

A fővárosi pénzügyi helyzet így jól mutatja a reformvita egyik tétjét: a helyi szolgáltatások színvonalát az is meghatározza, mennyire kiszámítható forrásokból gazdálkodhatnak az önkormányzatok. Arról azonban a mostani videó nem árul el részleteket, hogy a közös javaslatcsomag erre milyen megoldást kínálna.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán