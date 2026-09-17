Karácsony Gergely, Cser-Palkovics András, Pintér Bence – Mit várnak a polgármesterek az új kormánytól?

Nagy siker volt a 2025-ös Budapest Economic Forumon a vidéki polgármesterek panelbeszélgetése. Az év egyik legfontosabb gazdasági eseményén először vettek részt városvezetők, akik a helyi beruházások, infrastruktúrafejlesztés, munkaerőpiac mellett arról is beszéltek, mit várnának a kormánytól. Abban pártállástól függetlenül egyetértett Győr, Debrecen és Székesfehérvár polgármestere, hogy a szolidaritási hozzájárulást el kell törölni, vagy minimum átalakítani.
Közeleg a 2026-os Budapest Economic Forum, október 7-én a budapesti Hotel Intercontinentalban ismét összeülnek a polgármesterek is. Ráadásul a három vidéki nagyváros mellett ezúttal elfogadta a felkérésünket Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is. Így a beszélgetés névsora az alábbi lesz:
Dr. Barcsa Lajos, alpolgármester, Debrecen Megyei Jogú Város
Cser-Palkovics András, polgármester, Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Karácsony Gergely, Főpolgármester, Budapest Főváros Önkormányzata
Pintér Bence, polgármester, Győr Megyei Jogú Város
A négy városvezető számára most is vannak aktuális helyi ügyek, A négy városvezető számára most is vannak aktuális helyi ügyek. Debrecenben felpörgött az ország új autógyára, a BMW, de több más nagyberuházás formálja a város infrastruktúráját, miközben a környezetvédelmi aggályok sem ültek el.
Győrben az előző vezetés zavaros pénzügyeiről szóltak a közelmúlt hírei, a polgármester pedig épp a héten nyilatkozta, hogy a kormány indokolatlanul szépnek látja a város anyagi helyzetét. Kétségtelen, Győrnek az európai autóipar folyamatiból mintha mostanában a kedvezőtlenebbek jutnának, ezért is lesz érdekes a "mintaváros" helyzetéről hallani.
Székesfehérváron a város NBII-es futballcsapatának, a Videotonnak az eladása körüli hírek aggaszthatták a városvezetést. Eközben Cser-Palkovics András polgármester volt az egyik szószólója annak, hogy a kormánynak érdemi egyeztetéseket kellene kezdeni az önkormányzatokkal. Augusztus végén Facebook-oldalán pozitív hírekről számolt be azzal kapcsolatban, hogy elindulhatnak ezek az egyeztetések.
Budapest is abban bízhat, hogy kedvezőbb lesz a kapcsolat a tavasszal hivatalba lépett új kormányzattal, az elmúlt évek ugyanis elsősorban a főváros csődközeli helyzetéről, a számlák inkasszójáról szóltak. Karácsony Gergelyt emellett biztosan kérdezzük majd a rákosrendezői tervezett beruházás jelenlegi állásáról, a budapesti közlekedési fejlesztésekről, az esetlegesen elérhető uniós forrásokról.
Vagyis biztosan izgalmas beszélgetésnek nézünk elébe október 7-én, a helyi kérdések mellett
az egyik legfontosabb téma a kormány és az önkormányzatok kapcsolata lehet.
Még nem késő megvenni jegyét az idei Budapest Economic Forumra! Előző nap, október 6-án egy tematikus konferenciával vezetjük fel az ősz gazdasági csúcseseményét, a Back to Europe rendezvényen elsősorban az uniós források sorsa, az euróbevezetési tervek és a magyar külpolitika alakulása kerülnek majd szóba. Arra az eseményre szintén elérhetők még jegyek.
Címlapkép forrása: Portfolio
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