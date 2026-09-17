22°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Karácsony Gergely, Cser-Palkovics András, Pintér Bence – Mit várnak a polgármesterek az új kormánytól?
Gazdaság

Karácsony Gergely, Cser-Palkovics András, Pintér Bence – Mit várnak a polgármesterek az új kormánytól?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Közeleg a Portfolio őszi gazdasági csúcskonferenciája, melyen a tavalyihoz hasonlóan ezúttal is megrendezzük a polgármesterek panelbeszélgetését. Az új kormány hivatalba lépésével biztos lesz egy sor aktuális téma, ráadásul a vidéki városok mellett idén elfogadta a meghívásunkat Budapest főpolgármestere is.
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

Nagy siker volt a 2025-ös Budapest Economic Forumon a vidéki polgármesterek panelbeszélgetése. Az év egyik legfontosabb gazdasági eseményén először vettek részt városvezetők, akik a helyi beruházások, infrastruktúrafejlesztés, munkaerőpiac mellett arról is beszéltek, mit várnának a kormánytól. Abban pártállástól függetlenül egyetértett Győr, Debrecen és Székesfehérvár polgármestere, hogy a szolidaritási hozzájárulást el kell törölni, vagy minimum átalakítani.

Közeleg a 2026-os Budapest Economic Forum, október 7-én a budapesti Hotel Intercontinentalban ismét összeülnek a polgármesterek is. Ráadásul a három vidéki nagyváros mellett ezúttal elfogadta a felkérésünket Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is. Így a beszélgetés névsora az alábbi lesz:

Dr. Barcsa Lajos, alpolgármester, Debrecen Megyei Jogú Város

Cser-Palkovics András, polgármester, Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Még több Gazdaság

Belenyúl az üzemanyagárakba Szlovénia: új módszerrel fékeznék a drágulást

Tisza-kormány: indulnak a vagyonosodási vizsgálatok, két letartóztatásról is döntöttek

Tanács Zoltán gyökeres állami és kormányzati változásokat jelentett be

Karácsony Gergely, Főpolgármester, Budapest Főváros Önkormányzata

Pintér Bence, polgármester, Győr Megyei Jogú Város

A négy városvezető számára most is vannak aktuális helyi ügyek, A négy városvezető számára most is vannak aktuális helyi ügyek. Debrecenben felpörgött az ország új autógyára, a BMW, de több más nagyberuházás formálja a város infrastruktúráját, miközben a környezetvédelmi aggályok sem ültek el.

Kapcsolódó cikkünk

Bezárás helyett több mint két hónap után újraindulhat a debreceni gyár

Teljes átvilágítás jön a magyarországi akkumulátorgyárakban

Riasztó eredmények érkeztek a Semcorp közeléből

Semcorp-botrány: nyomozást indított a rendőrség

Hol tart most a debreceni Semcorp-botrány?

Megszólalt a debreceni akkumulátorbotrány főszereplője, ahol a tizenháromezerszeres határérték-túllépést mérték

Azonnali lemondásra szólították fel Debrecen polgármesterét az akkumulátorgyárak miatt

Győrben az előző vezetés zavaros pénzügyeiről szóltak a közelmúlt hírei, a polgármester pedig épp a héten nyilatkozta, hogy a kormány indokolatlanul szépnek látja a város anyagi helyzetét. Kétségtelen, Győrnek az európai autóipar folyamatiból mintha mostanában a kedvezőtlenebbek jutnának, ezért is lesz érdekes a "mintaváros" helyzetéről hallani.

Kapcsolódó cikkünk

Fontos bejelentést tett az Audi a győri gyárról!

Egy ötödik gyár bezárása is felmerült: a győri Audié

Bezár a győri autóipari gyár, rengeteg ember kerül utcára

Székesfehérváron a város NBII-es futballcsapatának, a Videotonnak az eladása körüli hírek aggaszthatták a városvezetést. Eközben Cser-Palkovics András polgármester volt az egyik szószólója annak, hogy a kormánynak érdemi egyeztetéseket kellene kezdeni az önkormányzatokkal. Augusztus végén Facebook-oldalán pozitív hírekről számolt be azzal kapcsolatban, hogy elindulhatnak ezek az egyeztetések.

Kapcsolódó cikkünk

Bedőlt a Vidi eladása: kifarolt a győztes befektető, jöhet a második helyezett

Kifakadt a vidéki nagyváros polgármestere: jövőre már 10 milliárdot vonna el tőlük a kormány, egyeztetést sürget

Megvan a Vidi új tulajdonosa: portugál hátterű cég veheti meg a NB2-be kiesett fociklubot

Nyíltan üzent az új kormánynak a magyar nagyváros fideszes polgármestere: kiderült, mi lesz a sorsa a hatalmas befizetéseknek

Budapest is abban bízhat, hogy kedvezőbb lesz a kapcsolat a tavasszal hivatalba lépett új kormányzattal, az elmúlt évek ugyanis elsősorban a főváros csődközeli helyzetéről, a számlák inkasszójáról szóltak. Karácsony Gergelyt emellett biztosan kérdezzük majd a rákosrendezői tervezett beruházás jelenlegi állásáról, a budapesti közlekedési fejlesztésekről, az esetlegesen elérhető uniós forrásokról.

Kapcsolódó cikkünk

Közeleg a fizetési határidő: üres kasszával kellene törlesztenie a gigantikus hitelt Budapestnek

Fordulat a főváros és az állam sokmilliárdos csatájában: új esélyt kapott Budapest

Új kormány, régi gondok: milliárdokat inkasszáltak a főváros számlájáról

Kettős győzelmet aratott a főváros, Karácsony Gergely már őszi megállapodásra készül a kormánnyal

Vagyis biztosan izgalmas beszélgetésnek nézünk elébe október 7-én, a helyi kérdések mellett

az egyik legfontosabb téma a kormány és az önkormányzatok kapcsolata lehet.

Még nem késő megvenni jegyét az idei Budapest Economic Forumra! Előző nap, október 6-án egy tematikus konferenciával vezetjük fel az ősz gazdasági csúcseseményét, a Back to Europe rendezvényen elsősorban az uniós források sorsa, az euróbevezetési tervek és a magyar külpolitika alakulása kerülnek majd szóba. Arra az eseményre szintén elérhetők még jegyek.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

PR cikk

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Tisza-kormány: indulnak a vagyonosodási vizsgálatok, két letartóztatásról is döntöttek
Egyszerű Facebook-tájékoztatásnak indult, de váratlan kommentcunamit váltott ki a miniszter bejelentése
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility