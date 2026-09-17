Kihaló félben van egy egész magyar hegység erdősége

A vártnál korábban és nagyobb mértékben romlik az idős bükkösök állapota a Mecsek egyes részein, elsősorban az egyre gyakoribb víz- és hőstresszes időszakok miatt – közölte csütörtökön a Mecsekerdő Zrt. az MTI szerint.

A Baranya megyében mintegy 55 ezer hektáron gazdálkodó társaság szerint a változás különösen látványos egy 315 hektáros erdőtömb déli és délnyugati fekvésű, meredek, köves hegyoldalain:

az erős napsugárzásnak kitett állományokat egyszerre terhelik a gyakoribb aszályok, a magasabb hőmérsékletek és a fokozódó párologtatás.

A Mecsekerdő 2015 óta monitoringprogramban követi egy érintett erdőrészlet változását. Az egyik legnagyobb, mintegy százéves, 33 méter magas és csaknem 80 centiméter törzsátmérőjű bükk tíz éve még egészségesnek tűnt, később azonban gombák jelentek meg rajta, 2019-re pedig már egyetlen élő hajtása sem maradt.

Egy-egy idős fa pusztulása önmagában az erdő természetes átalakulásának része, az viszont már figyelmeztető jel, ha a hanyatlás egyre több egyedet érint, és a zárt lombkorona folytonosságát is veszélyezteti. A Mecsek egyes bükköseiben a társaság szerint ma már ez a folyamat figyelhető meg.

A vizsgált állomány fáit elsősorban a tartós víz- és hőstressz gyengíti, emiatt a kártevőkkel és kórokozókkal szemben is sérülékenyebbé válnak. A leromlás leginkább a nagy arányban jelen lévő bükköt érinti, de más fafajokon is megfigyelhetők hasonló tünetek.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Sóki Tamás