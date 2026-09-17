Kikötők lezárásával tiltakoznak a francia halászok az üzemanyagok drágulása ellen

Dél-Franciaországban lezártak két kikötőt és egy üzemanyagraktárat csütörtökön az üzemanyagok drágulása ellen tiltakozó halászok.

A benzinárak hirtelen emelkedése miatt napról napra

egyre több szervezet szólít fel tüntetésekre,

amelyek az üzemanyagárakra kivetett adó megemelése miatt 2018-ban kirobbant sárgamellényes mozgalom visszatérését jelenthetik az utcákra, alig hét hónappal az elnökválasztás és a parlamenti választások előtt.

Bár a kormány szerda este bejelentette a támogatások decemberig történő meghosszabbítását az érintett szektorok számára, a tiltakozások csütörtökön tovább fokozódtak.

Emmanuel Macron államfő péntekre hivatalába hívta a parlamenti pártok vezetőit, hogy egyeztessenek a nemzetközi helyzet "gyors romlásáról" és annak "franciaországi következményeiről a biztonságra és az energiára".

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