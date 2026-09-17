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Kisebb földrengés volt Horvátországban
Gazdaság

Kisebb földrengés volt Horvátországban

MTI
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A Richter-skála szerint 3,6-os erősségű földrengés rázta meg csütörtök délelőtt a horvát Kvarner-öböl térségét, Senj közelében. A rengés epicentruma Krmpotske Vodice mellett, Senjtől 14 kilométerre északkeletre volt. Az európai makroszeizmikus skála szerint az epicentrum térségében IV-V. fokozatú erősséget mértek. Személyi sérülésről és anyagi kárról egyelőre nem érkezett jelentés.

A Richter-skála szerint 3,6-os erősségű földrengés volt csütörtök délelőtt a horvát Kvarner-öböl térségében, Senj közelében.

A horvát szeizmológiai szolgálat szerint a rengést 10 óra 47 perckor észlelték. Epicentruma Krmpotske Vodice közelében, Senjtől 14 kilométerre északkeletre volt.

A földmozgás erősségét az epicentrum térségében az európai makroszeizmikus skála (EMS) IV-V. fokozatára becsülték.

Az Európai-Mediterrán Szeizmológiai Központ (EMSC) előzetesen 3,3-as magnitúdót közölt.

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