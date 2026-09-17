Kiugrott a magyar munkaerőköltség, de nem ott, ahol elsőre gondolnánk

Lassuló régiós munkaerőköltség-dinamika, stabilizálódó uniós átlag
Az elmúlt éveket meghatározó inflációs sokk és az arra adott 15–20 százalékos költségfelzárkózási hullám a vizsgált régiós országok többségében a végéhez közeledett. A 2026. második negyedéves adatok egyértelműen a munkaerőköltség-dinamika mérséklődését mutatják.
Ahogy az ábrán is látszik, az Eurostat egyszerűsítve teljes gazdaságinak nevezett B–S aggregátumát vizsgálva az uniós átlag és az euróövezet stabilan beállt a 3 százalék körüli szintre. Ezzel szemben a régiós versenytársaknál éles a lassulás: Romániában az egy évvel korábbi, 10 százalék feletti munkaerőköltség-oldali nyomás 1,8 százalékra esett, és Lengyelországban is 4,7 százalékra szelídült az ütem.
A magyar 7,8 százalékos adat ugyan továbbra is magasnak számít a bemutatott régiós összevetésben,
de a leginkább szembetűnő a 2026. első negyedéves, 16,0 százalékos hazai kiugrás, amely élesen eltért az uniós és euróövezeti átlagtól, valamint a bemutatott régiós országok többségének pályájától.
A statisztikai anomália mögött: fegyverpénz a közszolgáltatásokhoz kötődő ágazatokban
A magyar első negyedéves kiugrás az ágazati bontás alapján nem az üzleti szférából, hanem az Eurostat főként nem üzleti gazdaságnak nevezett O–S ágazati aggregátumából érkezett. Ez a kör a közigazgatást és védelmet, az oktatást, a humán-egészségügyi és szociális ellátást, valamint a művészeti és egyéb szolgáltatásokat foglalja magában. Ebben a szegmensben az órára jutó nominális munkaerőköltség 37,5 százalékkal nőtt éves alapon.
A KSH januári kereseti adata erős magyarázó támpontot ad: a honvédelmi és rendvédelmi dolgozóknak kifizetett, hathavi illetménynek megfelelő, „fegyverpénzként” ismert egyszeri szolgálati juttatás a hivatal számítása szerint
18,0 százalékponttal emelte meg az országos bruttó átlagkereset éves növekedési ütemét.
Mivel azonban a KSH kereseti statisztikája és az Eurostat órára jutó munkaerőköltség-indexe eltérő mutató, a kapcsolatot érdemes óvatosan megfogalmazni, ezért inkább azt mondjuk, hogy a fegyverpénz nagy valószínűséggel jelentős részben magyarázhatta a magyar első negyedéves Eurostat-kiugrást. A második negyedévben ez a hatás már nem jelent meg hasonló erővel, mivel az egyszeri januári kifizetés nem érintette közvetlenül az április–júniusi időszakot.
A valódi piaci kép: egyenletesebb dinamika az üzleti szférában
Az üzleti szféra adatai kevésbé érintettek az egyszeri állami kifizetések hatásától, ezért tisztább képet adnak a piaci munkaerőköltség-folyamatokról.
A grafikon rávilágít, hogy a magyar üzleti szférában nem jelent meg a főként nem üzleti ágazatokhoz hasonló mértékű kiugrás. Az üzleti gazdaságban az órára jutó munkaerőköltség növekedése az utóbbi negyedévekben lényegesen kisebb kilengést mutatott, és 2025 harmadik negyedéve óta stabilan a 7,7–8,3 százalék közötti sávban maradt.
Milyen következtetéseket érdemes levonni az adatokból?
- Mérséklődő munkaerőköltség-nyomás az üzleti gazdaságban: Az üzleti szférában tapasztalható egyenletesebb dinamika önmagában nem bizonyítja a vállalati profitráták javulását, de arra utal, hogy a cégek bér- és járulékköltség-oldali terhei kiszámíthatóbbá váltak a korábbi évek drasztikus ugrásai után.
- Torzító állami hatás: A makrogazdasági átlagadatokat időről időre erősen eltorzíthatják az egyszeri, koncentrált állami kifizetések, ezért az elemzéseknél érdemes külön vizsgálni az üzleti gazdaság és a főként nem üzleti ágazatok folyamatait.
- Különváló régiós utak: A lengyel és román üzleti szféra meredeken lassuló munkaerőköltség-dinamikája javíthatja ezen országok relatív költségpozícióját a magyar cégekkel szemben. Valós árversenyképességi következtetéshez azonban a nominális munkaerőköltség önmagában kevés: ehhez a termelékenység, a fajlagos munkaerőköltség (ULC) és a devizaárfolyamok együttes elemzése is elengedhetetlen.
Módszertani megjegyzés: Az elemzésben bemutatott Eurostat munkaerőköltség-index (LCI) az egy órára jutó nominális munkáltatói munkaerőköltséget méri; fő komponensei a bérek és fizetések, valamint a nem bérjellegű munkaerőköltségek, például a munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások és egyéb kapcsolódó tételek.
Az összehasonlíthatóság érdekében a naptárhatással kiigazított, de szezonálisan nem kiigazított adatsorokat használtuk. Az Eurostat aggregátumai némileg eltérnek a hazai szóhasználattól: a cikkben „teljes nemzetgazdaságként” egyszerűsítve hivatkozott adat a B–S ágazatokat (mezőgazdaság nélkül), az „üzleti szféra” a B–N ágazatokat (Business economy), míg a „közszolgáltatásokhoz kötődő ágazatok” a főként nem üzleti, O–S ágazatokat foglalják magukban: közigazgatás és védelem, oktatás, humán-egészségügyi és szociális ellátás, művészet, szórakoztatás és szabadidő, valamint egyéb szolgáltatások.
A legfrissebb negyedéves LCI-adatokat később módosíthatják (revízió), ezért a 2026. második negyedéves számok előzetes összevetésként értelmezendők.
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