Komoly fennakadások vannak a Magyar Postánál, türelmet kérnek az ügyfelektől

Hetek óta fennakadások és késések nehezítik a Magyar Posta csomagküldési szolgáltatását, a problémákat a vállalat is elismerte. A Telexnek a posta azt írta, hogy az új, automatizált logisztikai rendszer bevezetése okozott fennakadásokat, ezért bizonyos küldemények kézbesítési ideje átmenetileg megnőtt.

Hetek óta fennakadások tapasztalhatók a Magyar Posta csomagküldési szolgáltatásánál. A problémák több webshopot is érintenek, egyes kereskedők a késések miatt átmenetileg ki is vették az MPL-t a választható szállítási módok közül.

A Magyar Posta szerint a fennakadások hátterében a központi csomagfeldolgozás átalakítása áll.

A folyamat több ütemben egy új, automatizált logisztikai központba költözik, az új csomagfeldolgozó rendszer bevezetése pedig átmeneti problémákat okozott.

A vállalat szerint a csomagok feldolgozása folyamatos, ugyanakkor a kézbesítésnél továbbra is előfordulhatnak torlódások és késések.

A posta közlése alapján az elmúlt három hónapban nem történt jelentős változás sem a sikertelen kézbesítések, sem az egyéb kézbesítési akadály miatt visszaküldött csomagok arányában.

A küldemények útja a Magyar Posta honlapján és alkalmazásában követhető. A társaság közlése szerint az üzleti ügyfeleket levélben és a kapcsolattartóikon keresztül tájékoztatták a hosszabb kézbesítési időkről, a lakossági ügyfeleket pedig a weboldalon és a közösségi médiában értesítették.

A Magyar Posta azt ígéri, hogy igyekszik a lehető leghamarabb helyreállítani a normál működést.

A vállalat türelmet kért az érintett ügyfelektől, és elnézést kért az okozott kellemetlenségekért.

A fennakadások már az online kereskedőknél is éreztetik hatásukat. A Telexnek nyilatkozó egyik webshopüzemeltető szerint a korábban jellemzően egy-két nap alatt célba érő csomagok egy része egy hét alatt sem érkezett meg. Emiatt vannak olyan kereskedők, akik átmenetileg leállították az MPL-es kiszállítást, és megvárják, amíg rendeződik a helyzet.

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