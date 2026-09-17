Közel egymilliárd watt a tengeren: új rekordot hozott a német szélerőmű-beruházás

Ünnepélyesen megnyitotta Németország eddigi legnagyobb tengeri szélerőműparkját az EnBW: az északi-tengeri He Dreiht 64 turbinájának összesített kapacitása 960 megawatt. A mintegy 2,4 milliárd eurós beruházás részben már termel, teljes üzembe állását októberre várja a vállalat.

Az MTI beszámolója alapján a csütörtöki hamburgi rendezvény elsősorban ünnepélyes állomást jelentett a projekt életében: az EnBW közlése szerint a turbinák több mint kétharmada már korábban is táplált áramot a hálózatba. A Helgoland szigetétől mintegy 110 kilométerre található park fennmaradó egységeinek üzembe helyezésével érheti el a létesítmény a teljes kiépített kapacitását.

A dán Vestas által gyártott turbinák egyenként 15 megawattosak. A park 960 megawattja névleges teljesítményt jelent, a tényleges áramtermelés a szélviszonyoktól függően változik, így az októberre várt teljes üzembe állás sem jelent folyamatos, ekkora teljesítményű termelést.

A beruházás méretét érzékelteti, hogy a német északi- és balti-tengeri szélerőművek összesített kapacitása az első fél év végén mintegy 10,8 gigawatt volt a német offshore-szélenergia szövetség adatai szerint. A He Dreiht teljes kapacitása ennek közel 9 százalékával egyenértékű, igaz, a féléves összesítésben a projekt egy része már szerepelt.

Az EnBW adatai szerint 2,4 milliárd eurót, mintegy 874 milliárd forintot fektettek a fejlesztésbe.

A vállalat több más céggel is villamosenergia-ellátási szerződéseket kötött. Az ilyen megállapodások a termelő számára előre tervezhetőbb értékesítést, a vásárlóknak pedig a megújuló áramellátás biztosítását segíthetik; a pénzügyi előnyök a konkrét szerződéses feltételektől függnek.

Carsten Schneider német környezetvédelmi miniszter a megnyitón azt hangsúlyozta, hogy a projekt mérsékli Németország fosszilis energiától való függőségét. Szerinte a tengeri szélenergia fejlesztése a part menti régiók mellett az ország egészének is jelentős gazdasági lehetőséget kínál.

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