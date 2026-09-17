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Krízisek után, döntések előtt: merre tovább magyar energiaszektor? Már nem kell sokat aludni, október 8-án kiderül!
Gazdaság

Krízisek után, döntések előtt: merre tovább magyar energiaszektor? Már nem kell sokat aludni, október 8-án kiderül!

Portfolio
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Mely beruházások kapjanak elsőbbséget, milyen függőségeket kellene csökkenteni, és hol szorulnak felülvizsgálatra a magyar energiapolitika eddigi irányai? A következő évek döntései hosszú időre meghatározzák az ország energiaellátását és versenyképességét. Az október 8-i Portfolio Energy Investment Forumon többek között a Paks II., az E.ON, az Alteo, az OPUS és a BCG vezetőivel is keressük a választ arra, hogyan lehet a krízisek tapasztalataiból működő beruházási stratégiát építeni.

A magyar energiaellátás jövőjéről szóló vita egyszerre érinti az új termelőkapacitásokat, a hálózatok fejlesztését, az importfüggőség csökkentését és a megfizethetőséget. Ezekben a kérdésekben egymásra épülő döntésekre van szükség: egy új erőmű, egy hálózati beruházás vagy egy szabályozási változás a teljes rendszer működését befolyásolhatja.

Hol kell tehát először változtatni ahhoz, hogy a következő válság felkészültebben érje Magyarországot?

Ezt járja körül az őszi energetikai csúcskonferenciánk második szekciója, amely a magyar és régiós energiaszektor előtt álló kihívásokat állítja középpontba. A program a következő négy év energiapolitikai prioritásaitól a beruházások megvalósíthatóságáig vizsgálja, milyen feltételekkel épülhet függetlenebb és versenyképesebb energiaellátás.

A szabályozás szerepéről dr. Légrádi Gergely, az Oppenheim Ügyvédi Iroda ügyvédje és partnere tart előadást: milyen előnyöket és akadályokat jelentenek a szabályok, és hol lehetnek kitörési pontok a magyar energetikában?

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Ezt követően Veres Zsolt, a Schneider Electric Magyarország országigazgatója a beruházások rendszerszintű újragondolását helyezi fókuszba.

A szekció vezetői panelbeszélgetése „Krízisek után, döntések előtt: mire kell felkészülni?” címmel hozza egy asztalhoz a nukleáris beruházás, az energiahálózatok, az energiatermelés és a stratégiai tanácsadás képviselőit. A beszélgetés résztvevői:

  • Beck Zsófia, a Boston Consulting Group ügyvezető-igazgató partnere, az Energia és Közművek szegmens globális vezetője;

  • Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Csoport vezérigazgató-helyettese;

  • Ságodi Attila, a Paks II. elnök-vezérigazgatója;

  • Tokai Magdolna, az Alteo nemzetközi kapcsolatokért és társasági támogatásokért felelős vezérigazgató-helyettese;

  • Torda Balázs, az OPUS TIGÁZ és az OPUS TITÁSZ vezérigazgatója.

A panelt Novák Csaba, a Magyar Megújuló Energia Szövetség elnöke moderálja. A különböző vállalati nézőpontok találkozása lehetőséget ad annak megvitatására is, hol egyeznek az ágazati prioritások, és milyen érdekeket kell összehangolni a következő beruházási ciklus elindításához.

Az esemény remek lehetőséget kínál kapcsolatépítésre is, ne maradjon le:

Energy Investment Forum 2026
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio

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