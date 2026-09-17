Letelepedési kötvények: jelentős veszteséget okozó hűtlen kezelés miatt indul eljárás

Nyomozást indított a Budapesti Rendőr-főkapitányság a letelepedési államkötvények ügyében a Transparency International feljelentése alapján. A szervezet különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával fordult a hatóságokhoz, miután a korábbi gyakorlat miatt az államkasszát legalább 21 milliárd forintos kár érhette – jelentette a 444.hu.
A kormányváltást követően a korrupcióellenes szervezet ismét jogi útra terelte az ügyet, ezúttal azonban már nem a közvetítő vállalkozások engedélyezési folyamatát kifogásolták, hanem kifejezetten a költségvetést ért hatalmas pénzügyi veszteségre fókuszáltak.
A feljelentés legfőbb alapját az adja, hogy semmilyen hivatalos nyoma nincs annak, miszerint az akkori parlamenti gazdasági bizottság egyáltalán megpróbálta volna feltérképezni a közvetítő cégek tényleges tulajdonosi hátterét.
A Transparency International álláspontja szerint az alapvető ellenőrzések elmaradása egyértelműen megalapozza a bűncselekmény gyanúját.
A letelepedési kötvényprogram 2013 és 2017 között működött, a kötvényeket 2017. március 31-ig lehetett megvásárolni. A konstrukcióban az Európai Unión kívüli állampolgárok előbb 250 ezer, 2015-től pedig 300 ezer euró névértékű magyar államkötvényhez kapcsolódó befektetéssel juthattak gyorsított eljárásban magyarországi letelepedési engedélyhez. A programban 6621 befektető vett részt, családtagjaikkal együtt pedig közel húszezer külföldi jutott magyarországi letelepedési jogosultsághoz.
A kötvényekből mintegy 1,67 milliárd euró (akkori árfolyamon nagyjából 519 milliárd forint) folyt be az államhoz. A Transparency International Magyarország és a Költségvetési Felelősségi Intézet számítása szerint ugyanakkor a konstrukció a hagyományos devizakötvény-finanszírozáshoz képest legalább 21 milliárd forintos, az olcsóbb EIB-hitelekkel összevetve pedig közel 30 milliárd forintos relatív veszteséget okozott az államnak. Az Államadósság Kezelő Központ egy más módszertannal készült összevetésben ezzel szemben mintegy 3 milliárd forintos nyereséget számolt a programra.
A kötvényeket nem közvetlenül az állam értékesítette a külföldi ügyfeleknek: az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága összesen nyolc közvetítő vállalkozásnak adott engedélyt a jegyzésre és forgalmazásra. Ezek:
a hongkongi bejegyzésű Hungary State Special Debt Fund,
- a Discus Holdings Limited,
- az Innozone Holdings Limited,
- az Arton Capital Hungary Kft.,
- a VolDan Investments Limited,
- az S&Z Program Limited, az Euro-Asia Investment Management Pte. Ltd.
- és a Migrat Immigration Asia Ltd. voltak.
A cégek többségét külföldön – többek között a Kajmán-szigeteken, Cipruson, Liechtensteinben, Máltán és Szingapúrban – jegyezték be. A közvetítők a kötvények diszkontjából, valamint az ügyfelektől beszedett szolgáltatási díjakból jutottak bevételhez: a TI korábbi számításaa szerint csak a kötvények konstrukciójából mintegy 60 milliárd forint közpénzből származó nyereségük keletkezett.
A program elindítása szorosan Rogán Antalhoz kötődött: a letelepedési kötvény jogi alapját megteremtő 2012-es törvényjavaslat egyik előterjesztője volt, miközben az általa vezetett parlamenti gazdasági bizottság döntött arról is, mely cégek kaphatnak engedélyt a kötvények közvetítésére.
Címlapkép forrása: EU
Volán-ügy: egy gyanúsított szabadlábon védekezhet
Jellinek Dániel és Szivek Norbert egyelőre letartóztatásban maradt.
Letelepedési kötvények: jelentős veszteséget okozó hűtlen kezelés miatt indul eljárás
Közel tíz évvel a sokat bírált program lezárulta után kezdődik a nyomozás.
Aggasztó jövőt vetített előre Putyin: komoly megtorpanás előtt állhat az orosz gazdaság
Nem mondta ki az elnök, hogy nagy a baj, csak ezt jelentik a szavak, amiket használt.
Váratlan halasztás az Egyesült Államokban: az utolsó pillanatban fújtak visszavonulót az új vámok ügyében
Trump megvárja a kézfogást.
Újabb kórházi adósságrendezést ígért Hegedűs Zsolt, az összeg még nem ismert
Jövőre érkezik a teljes 500 milliárdos többlet.
Meglépi a kormány: nagy átrendezés készül az élelmiszerbiztonságban
Ha átmegy a tervezet, egészen új helyzet állhat fel, mi és hogyan kerül a magyarok asztalára.
Magyar Péter: a 2027-es költségvetésben lesz döntés a nyugdíjasok plusz támogatásáról
Az elszámoltatásokról, a költségvetés helyzetéről és az uniós pénzekről is beszélt a kormányfő.
Kiderült, kik építik valójában az orosz fegyvereket: dől a pénz a titokzatos renegát államba
Moszkva egészen alattomos trükkökre kényszerül a háború folytatásához.
Leggett & Platt - itt a vége
Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett & Platt (LEG) felvásárlását.Leggett & Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L
Mekkora növekedésre képes a magyar gazdaság?
Az elmúlt három évben a magyar gazdaság teljesítménye gyakorlatilag stagnált. Mi válthatja fel a kifutó, foglalkoztatás-bővülésre épülő növekedési modellt, és reális lehet-e hosszabb t
Nem a haláltól féltek, hanem attól, hogy adóssággal hagyom itt a gyerekeimet!
Van egy mondat, amit sok család kimond, amikor életbiztosításról van szó: "még ráérünk ezzel foglalkozni". Aztán van egy másik, amit már csak akkor szoktak, amikor megtörtént a baj: "bár
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Elfogadták az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalára vonatkozó törvényt
Az Országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjava
Top 10 osztalék részvény - 2026. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 729 cég sze
A lakáspiacon még mindig velünk él a rendszerváltás
Saját lakásban élni nem feltétlenül a jólét jele - Kelet-Közép-Európában sokkal inkább történelmi örökség. Miközben az uniós lakosság közel harmada bérel, Magyarországon csak minden
Követett részvények - 2026. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Kóstold végig Magyarország legjobb borait! (x)
Szeptember 26-án jön a Winelovers 100 Nagykóstoló
Toyota: 35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Fejreállt a világ: nyáron már csak sétáltatni lehet az állatokat, legeltetni nem
Az aszálytól és az erős forinttól is szenvednek a termelők.
Juharlevél az uniós zászlón? Meghúzta az EU a váratlant
Többszörös lépéskényszerben Brüsszel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.