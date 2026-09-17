22°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Meghalt Deák Bill Gyula
Gazdaság

Meghalt Deák Bill Gyula

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula, a magyar blues egyik legismertebb alakja. Az énekes halálhírét csütörtök délelőtt a hivatalos közösségi oldalán jelentették be. A közlés szerint Deák Bill Gyula egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul halt meg.

77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula Artisjus-díjas bluesénekes.

A hírt csütörtök délelőtt jelentették be az énekes hivatalos közösségi oldalán.

A bejegyzés szerint egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. A család azt kérte, hogy kapjanak időt a történtek feldolgozására, a búcsúztatás részleteiről később adnak tájékoztatást.

Deák Bill Gyula 1948. november 8-án született Budapesten. Gyerekkorában futballistának készült, 11 éves korában azonban amputálni kellett a bal lábát.

Még több Gazdaság

Belenyúl az üzemanyagárakba Szlovénia: új módszerrel fékeznék a drágulást

Tisza-kormány: indulnak a vagyonosodási vizsgálatok, két letartóztatásról is döntöttek

Tanács Zoltán gyökeres állami és kormányzati változásokat jelentett be

Zenei pályafutása több kisebb zenekar után a Syriusszal folytatódott, majd a hetvenes évek végén csatlakozott a Hobo Blues Bandhez. A zenekarral vált országosan ismertté, a nyolcvanas évek elejére pedig a magyar blues egyik meghatározó énekese lett.

1981-ben szerepelt Szomjas György Kopaszkutya című filmjében, két évvel később pedig Torda táltosát alakította az István, a király című rockoperában. Ez a szerep még szélesebb közönség számára tette ismertté.

1983-ban indította el szólópályáját, első lemeze Rossz vér címmel jelent meg. Ezt 1986-ban a Mindhalálig blues követte. Bencsik Sándorral megalapította a Bill és a Box Companyt, 1987-től pedig a Deák Bill Blues Band frontembereként folytatta pályafutását.

Deák Bill Gyula különleges hangját külföldön is elismerték. 1984-ben Chuck Berryvel lépett fel a Budapest Sportcsarnokban. A magyar énekessel kapcsolatban később széles körben idézett mondat lett, hogy ő „a legfeketébb hangú fehér énekes”.

Pályafutása utolsó éveiben is rendszeresen koncertezett. 2026 őszére országos Rossz Vér turnét terveztek, októbertől december végéig több magyar nagyvárosban is fellépett volna.

Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el. 2009-ben Fonogram Életműdíjat kapott, 2012-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével, 2022-ben a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki. 2023-ban Pro Urbe Budapest-díjat kapott.

Címlapkép forrása: Natnan Srisuwan via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

PR cikk

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Tisza-kormány: indulnak a vagyonosodási vizsgálatok, két letartóztatásról is döntöttek
Egyszerű Facebook-tájékoztatásnak indult, de váratlan kommentcunamit váltott ki a miniszter bejelentése
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility