77 éves korában meghalt Deák Bill Gyula Artisjus-díjas bluesénekes.
A hírt csütörtök délelőtt jelentették be az énekes hivatalos közösségi oldalán.
A bejegyzés szerint egy sikeresnek mondott műtét után váratlanul hunyt el. A család azt kérte, hogy kapjanak időt a történtek feldolgozására, a búcsúztatás részleteiről később adnak tájékoztatást.
Deák Bill Gyula 1948. november 8-án született Budapesten. Gyerekkorában futballistának készült, 11 éves korában azonban amputálni kellett a bal lábát.
Zenei pályafutása több kisebb zenekar után a Syriusszal folytatódott, majd a hetvenes évek végén csatlakozott a Hobo Blues Bandhez. A zenekarral vált országosan ismertté, a nyolcvanas évek elejére pedig a magyar blues egyik meghatározó énekese lett.
1981-ben szerepelt Szomjas György Kopaszkutya című filmjében, két évvel később pedig Torda táltosát alakította az István, a király című rockoperában. Ez a szerep még szélesebb közönség számára tette ismertté.
1983-ban indította el szólópályáját, első lemeze Rossz vér címmel jelent meg. Ezt 1986-ban a Mindhalálig blues követte. Bencsik Sándorral megalapította a Bill és a Box Companyt, 1987-től pedig a Deák Bill Blues Band frontembereként folytatta pályafutását.
Deák Bill Gyula különleges hangját külföldön is elismerték. 1984-ben Chuck Berryvel lépett fel a Budapest Sportcsarnokban. A magyar énekessel kapcsolatban később széles körben idézett mondat lett, hogy ő „a legfeketébb hangú fehér énekes”.
Pályafutása utolsó éveiben is rendszeresen koncertezett. 2026 őszére országos Rossz Vér turnét terveztek, októbertől december végéig több magyar nagyvárosban is fellépett volna.
Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el. 2009-ben Fonogram Életműdíjat kapott, 2012-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével, 2022-ben a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki. 2023-ban Pro Urbe Budapest-díjat kapott.
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