Nagy lezárás kezdődik az Erzsébet hídnál, novemberig tartanak a munkák

Szeptember 21-én 10 órától lezárják az Erzsébet híd Rudas Gyógyfürdő felé vezető lehajtóját, az Attila út felé vezető ágon pedig egy sávon haladhat majd a forgalom. A korlátozás várhatóan november 15-ig marad érvényben.
A munkák során kicserélik a lehajtók végén található dilatációs szerkezeteket, és javítják a környékükön a vízelvezetést és az útburkolatot is.
A Szent Gellért tér felé tartó autósok az Erzsébet hídról az Attila út irányába hajthatnak le, majd a Szarvas tér, Krisztina körút, Szent Gellért rakpart útvonalon kerülhetnek.
A lezárás a közösségi közlekedést is érinti. A 7-es, 107-es, 907-es, 933-as, 933A és 941-es autóbuszok terelve járnak. A buszok a Döbrentei téren az 5-ös busz megállójában is megállnak, a Rudas Gyógyfürdőnél pedig a sziklafal melletti megállót használják.
Az Attila út felé vezető lehajtón szeptember 21-től egy sáv marad járható. Ezt az ágat várhatóan október 5-ről 6-ra virradó éjszaka teljesen lezárják. Erre az időre ideiglenesen megnyitják a Rudas Gyógyfürdő felé vezető lehajtót.
A Hegyalja út felé vezető lehajtót a munkálatok nem érintik, ott a megszokott rend szerint haladhat a forgalom.
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