Nagyot lép az EU, kitiltanák a 13 év alatti gyerekeket a közösségi médiából

Komoly korlátozásokat vezetne be az Európai Bizottság a gyerekek közösségimédia-használatában. A csütörtökön bemutatott KIDS Act alapján 13 éves kor alatt nem lehetne saját közösségimédia-fiókot használni, 13 és 15 év között pedig csak szülő által létrehozott és felügyelt, korlátozott fiók lenne elérhető. A szabályozás a techcégeket is szigorúan érintené, többek között korlátoznák a függőséget erősítő funkciókat, az ajánlórendszereket és a kiskorúaknak szánt chatbotokat.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Jelentősen korlátozná a gyerekek közösségimédia-használatát az Európai Bizottság.

A csütörtökön bemutatott KIDS Act egységes szabályokat vezetne be az Európai Unióban, és a közösségi oldalak mellett a videómegosztókat, az online játékokat, az AI-chatbotokat, az alkalmazásboltokat és az operációs rendszereket is érintené.

A legfontosabb változás a korhatár lenne.

13 éves kor alatt a gyerekek nem rendelkezhetnének saját közösségimédia-fiókkal. A 13 és 15 év közöttiek csak szülő által létrehozott és felügyelt fiókot használhatnának, önálló fiókot pedig 15 éves kortól lehetne nyitni.

A 13 és 15 év közötti korosztály számára létrehozott fiókok működését is erősen korlátoznák.

A napi használati idő legfeljebb egy óra lehetne, a szülők pedig ellenőrizhetnék a kapcsolatokat és több más funkciót is.

Az EU több olyan funkciót is korlátozna vagy betiltana, ami arra ösztönzi a gyerekeket, hogy minél több időt töltsenek az online platformokon.

Ide tartozik a végtelen görgetés, az alvási időben érkező push értesítések és több jutalmazási mechanizmus. A kiskorúak profiljainak alapértelmezés szerint privátnak kellene lenniük, és korlátoznák az idegenektől érkező kéretlen kapcsolatfelvételeket is.

Az AI-chatbotokra is külön szabályok vonatkoznának. A kiskorúaknál ezeket alapértelmezés szerint ki kellene kapcsolni, az AI-társak pedig nem működhetnének úgy, hogy érzelmi függőséget alakítsanak ki a gyerekekben.

A platformoknak azt is ellenőrizniük kellene, hány éves a felhasználó. Ehhez használható lenne az uniós életkor-ellenőrző megoldás, de más, megfelelő adatvédelmet biztosító rendszer is. A már meglévő fiókoknál is ellenőrizni kellene, hogy a felhasználó betöltötte-e a szükséges életkort.

Az egyik legfontosabb változás a techcégek felelősségét érinti. A legnagyobb platformoknak kellene bizonyítaniuk, hogy szolgáltatásaik kialakításuknál fogva biztonságosak a gyerekek számára. Új szolgáltatások és funkciók bevezetése előtt megfelelőségi tervet kellene készíteniük, amit független ellenőr vizsgálna meg.

A szabályok megsértése komoly pénzügyi következménnyel járhat. A bírság elérheti a vállalat teljes éves globális árbevételének 6 százalékát.

A szabályok még nem lépnek életbe. Az Európai Bizottság most terjesztette elő a jogszabályjavaslatot, amit az Európai Parlamentnek és a tagállamokat képviselő Tanácsnak is meg kell tárgyalnia. A végleges szabályozás így a jogalkotási folyamat során még változhat.

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