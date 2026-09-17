Nagyot lép az EU, kitiltanák a 13 év alatti gyerekeket a közösségi médiából

Jelentősen korlátozná a gyerekek közösségimédia-használatát az Európai Bizottság.
A csütörtökön bemutatott KIDS Act egységes szabályokat vezetne be az Európai Unióban, és a közösségi oldalak mellett a videómegosztókat, az online játékokat, az AI-chatbotokat, az alkalmazásboltokat és az operációs rendszereket is érintené.
A legfontosabb változás a korhatár lenne.
13 éves kor alatt a gyerekek nem rendelkezhetnének saját közösségimédia-fiókkal. A 13 és 15 év közöttiek csak szülő által létrehozott és felügyelt fiókot használhatnának, önálló fiókot pedig 15 éves kortól lehetne nyitni.
A 13 és 15 év közötti korosztály számára létrehozott fiókok működését is erősen korlátoznák.
A napi használati idő legfeljebb egy óra lehetne, a szülők pedig ellenőrizhetnék a kapcsolatokat és több más funkciót is.
Az EU több olyan funkciót is korlátozna vagy betiltana, ami arra ösztönzi a gyerekeket, hogy minél több időt töltsenek az online platformokon.
Ide tartozik a végtelen görgetés, az alvási időben érkező push értesítések és több jutalmazási mechanizmus. A kiskorúak profiljainak alapértelmezés szerint privátnak kellene lenniük, és korlátoznák az idegenektől érkező kéretlen kapcsolatfelvételeket is.
Az AI-chatbotokra is külön szabályok vonatkoznának. A kiskorúaknál ezeket alapértelmezés szerint ki kellene kapcsolni, az AI-társak pedig nem működhetnének úgy, hogy érzelmi függőséget alakítsanak ki a gyerekekben.
A platformoknak azt is ellenőrizniük kellene, hány éves a felhasználó. Ehhez használható lenne az uniós életkor-ellenőrző megoldás, de más, megfelelő adatvédelmet biztosító rendszer is. A már meglévő fiókoknál is ellenőrizni kellene, hogy a felhasználó betöltötte-e a szükséges életkort.
Az egyik legfontosabb változás a techcégek felelősségét érinti. A legnagyobb platformoknak kellene bizonyítaniuk, hogy szolgáltatásaik kialakításuknál fogva biztonságosak a gyerekek számára. Új szolgáltatások és funkciók bevezetése előtt megfelelőségi tervet kellene készíteniük, amit független ellenőr vizsgálna meg.
A szabályok megsértése komoly pénzügyi következménnyel járhat. A bírság elérheti a vállalat teljes éves globális árbevételének 6 százalékát.
A szabályok még nem lépnek életbe. Az Európai Bizottság most terjesztette elő a jogszabályjavaslatot, amit az Európai Parlamentnek és a tagállamokat képviselő Tanácsnak is meg kell tárgyalnia. A végleges szabályozás így a jogalkotási folyamat során még változhat.
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