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Nyíltan megfenyegette Európát Donald Trump
Gazdaság

Nyíltan megfenyegette Európát Donald Trump

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök súlyos vámok kivetésével fenyegette meg az Európai Uniót arra az esetre, ha az elfogadja Ursula von der Leyen javaslatát, amely Kanadát az EU első társult tagjává tenné.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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Trump az Észak-Karolinába tartó útján nyilatkozott az újságíróknak, és nevetségesnek nevezte az elképzelést. Kijelentette, hogy

amennyiben az EU-t rossz szándék vezérli ezzel a lépéssel, komoly vámokat vet ki, vagy akár számos területen leállítja a kereskedelmet Európával.

Hozzátette ugyanakkor, hogy ha a kezdeményezés nem ellenséges jellegű, nem lát benne problémát.

Ursula von der Leyen az Unió helyzetét értékelő éves beszédében jelentette be a javaslatot, Mick Carney kanadai miniszterelnök jelenlétében. Az Európai Bizottság elnöke a szövetségesek közötti kapcsolatok elmélyítését szorgalmazta, utalva arra, hogy a nemzetközi környezet nyíltan ellenségessé vált.

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Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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