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Óriási víztárolók épülnek Debrecennél
Gazdaság

Óriási víztárolók épülnek Debrecennél

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Két, egyenként ötezer köbméteres ivóvíztároló építésére írt ki közbeszerzést a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. A Magyar Építők beszámolója szerint a beruházással Debrecen és a környező települések vízellátásának biztonságát növelnék. A fejlesztés részeként új vízműtelep is épül.

Összesen tízezer köbméter ivóvíz tárolására alkalmas két új medence épülhet Debrecen külterületén.

A beruházás tervezésére és kivitelezésére a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. indított közbeszerzési eljárást.

A projekt keretében két, egyenként ötezer köbméteres vasbeton ivóvíztárolót alakítanak ki. A beruházáshoz kezelőépület, valamint a működéshez szükséges gépészeti, villamos és irányítástechnikai rendszer is tartozik. A fejlesztés célja Debrecen és a hálózathoz kapcsolódó kisebb települések vízellátásának biztonságosabbá tétele.

A két medence a balmazújvárosi Keleti-főcsatorna vízműtelepe és a Debrecen I. medence között futó vezetékpár magaspontjára kerül. A tárolókat a meglévő hálózati szivattyúk töltik majd fel, innen a víz gravitációsan jut tovább a Debrecen I. vízműtelepre.

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A tárolók mellett új vízműtelepet is kialakítanak. Itt többek között kezelőépület, klórgázadagoló rendszer, szakaszolóakna és egy 250 köbméteres szikkasztó épül. A kivitelező feladata lesz a szükséges utak, vezetékek és kerítés kialakítása is.

A munkákat úgy kell elvégezni, hogy Debrecen és a környező települések vízellátása az építkezés alatt is folyamatos maradjon. Az új létesítményt a jelenleg működő távvezetékhez kapcsolják, az irányítástechnikai rendszert pedig a vízműtelep és a szolnoki központ rendszerébe integrálják.

Az elkészült tárolókon vízzárósági vizsgálatot végeznek, majd fertőtlenítés és laboratóriumi bakteriológiai ellenőrzés következik. A rendszer csak ezután kezdheti meg a működését a meglévő vízellátó hálózat részeként.

Címlapkép forrása: unknown via Getty Images

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