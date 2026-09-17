Rekordmagasra emelkedett a dízel ára Németországban, intézkedéseket sürgetnek

Minden eddiginél magasabb szintre emelkedett a dízel üzemanyag átlagára Németországban, miközben egyre erősödik a nyomás a kormányon, hogy tegyen lépéseket az autósokra nehezedő terhek enyhítésére.

A német autóklub (ADAC) csütörtökön közzétett adatai szerint a dízel literenkénti országos napi átlagára szerdán 2,453 euróra (895 forint) emelkedett,

ami új történelmi csúcsnak számít.

A benzin átlagára ugyancsak rekordmagas szinten alakult, literenként 2,314 eurót (844 forint) tett ki. Az üzemanyagárak az iráni háború február végi kezdete, valamint a Hormuzi-szoros hajóforgalmának zavarai óta jelentősen emelkedtek.

A szoros a globális kőolaj- és földgázkereskedelem egyik legfontosabb tengeri útvonala. Friedrich Merz német kancellár kedden közölte, hogy a kormány fellép az áremelésekkel szemben, konkrét intézkedéseket azonban egyelőre nem ismertetett.

A kormánykoalíción belül nincs egyetértés a megoldást illetően: a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) rendkívüli nyereségadót vetne ki az olajvállalatokra, míg a kancellár elutasítja ezt a javaslatot. A gyors beavatkozást sürgetők tábora közben bővül.

Thorsten Frei, a konzervatív CDU/CSU-frakció parlamenti vezetője szerdán azt mondta: a tervezett intézkedéseket legkésőbb október 1-jéig életbe kellene léptetni.

Az év első felében a berlini kormányzat kéthónapos üzemanyagadó-csökkentést vezetett be, amely június végén kifutott. Szakértők ugyanakkor a széles körű támogatások helyett inkább a kisebb jövedelmű háztartásokat célzó intézkedéseket szorgalmaznak.

Az ADAC szerint a dízel ára jelenleg mintegy 71 eurócenttel magasabb az iráni háborút megelőző szintnél, míg a benziné 54 eurócenttel emelkedett. A dízel korábbi rekordját áprilisban jegyezték fel, a mostani ár ezt hat eurócenttel haladta meg.

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