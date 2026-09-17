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Személycserék a Budapest Airportnál: új elnök és két új tag érkezik
Gazdaság

Személycserék a Budapest Airportnál: új elnök és két új tag érkezik

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Új elnök és két új tag érkezik a Budapest Airport igazgatóságába – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A testület elnöki feladatait a jövőben Nagy Levente, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium főtanácsadója látja el, az igazgatóság tagja lesz Sirály Katalin, a tárca közigazgatási államtitkára, valamint Somogyi-Tóth Gábor, a Légiközlekedési Kulturális Központ korábbi ügyvezetője.

Az igazgatóság összetétele egyebekben nem változik, tag marad Emmanuel Robert Menanteau, a Vinci Airports területi igazgatója.

A francia vállalat a korábbi kormányzati időszakban megkötött szerződés alapján működteti a repülőteret.

Nagy Levente a frissen megalakuló BKK-nál az üzletfejlesztésért és az ügyfélkapcsolatokért felelt, később pedig részt vett a repülőtér korábbi fejlesztési terveinek és minőségjavító intézkedési csomagjának kidolgozásában. Dolgozott a HungaroControl stratégiai főtanácsadójaként is.

Sirály Katalin az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát, 2002-től ügyvédként dolgozott. Nemzetközi képesítéssel rendelkezik közbeszerzési és építési jogból, munkája során pedig nagyberuházások jogi előkészítésében, uniós finanszírozású projektek lebonyolításában és közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekben is részt vett. Vitézy szerint ez a tapasztalat a terminál és a vasúti kapcsolat fejlesztésénél is hasznosítható lesz.

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Somogyi-Tóth Gábor 1979-ben kezdett az LRI-nél, ahol megbízott vezérigazgatóként is dolgozott. A Budapest Airportnál nyolc éven át forgalmi igazgató volt, majd a Malév 2012-es megszűnéséig vezérigazgatói tanácsadóként dolgozott. Később a ferihegyi Aeroparkot is üzemeltető Légiközlekedési Kulturális Központnál folytatta pályafutását.

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