Tisza-kormány: indulnak a vagyonosodási vizsgálatok, két letartóztatásról is döntöttek

Tanács Zoltán gyökeres állami és kormányzati változásokat jelentett be
Akár már néhány hónapon belül új működési modell válthatja fel a HUN-REN jelenlegi rendszerét, miközben a kormány négy év alatt a GDP 2 százaléka fölé, hosszabb távon pedig 3 százalék környékére emelné a magyar kutatás-fejlesztési és innovációs ráfordításokat – mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában. A tárcavezető szerint az átalakítás mellett az Élvonal programot is folytatnák, átszabnák az állami informatikai beszerzéseket, és a startupok támogatásában a vissza nem térítendő pénzek helyett nagyobb szerepet kapna a magántőkével közös finanszírozás. A DÁP-nál is új fejlesztések jönnek. Miközben még fél tucat ügyben jöhetnek feljelentések a minisztériumából.
Előkerült Dzsudzsák Balázs „Tesóka” levele Szijjártó Péternek
Íme a rövidke baráti levél, amit Dzsudzsák Balázs írt Szijjártó Péter hivatalos kormányzati címére, hogy diplomata-útlevelet járjon ki magának – ezzel a mondattal tette ki Velkey György államtitkár a nevezett levelet.
Kapitány István megüzente, milyen befektetőket vár Magyarországra
„A kézfogás még nem üzlet!” – ezzel az üzenettel számolt be Kapitány István az éves Külgazdasági Értekezletről. A miniszter közlése szerint az augusztus 27-i misszióvezetői találkozón már ismertette a nagykövetekkel a külgazdasági prioritásokat, most pedig az ezeket a gyakorlatban képviselő külgazdasági attasékkal egyeztetett.
Feszült hangulatban mutatták be a magyar főváros új gigaberuházását – Vitézy Dávid is beállt a projekt mögé
Engedélyezési szakaszba lépett a Zuglót és Angyalföldet összekötő Szegedi úti felüljáró projektje. A szerda este bemutatott tervek szerint a 2028-ban induló beruházás révén átszállás nélkül közlekedhet majd a 3-as villamos Újpalotától a Göncz Árpád városközpontig. Bár a fejlesztés miatt 170 fát kivágnak és több tucat parkolóhely megszűnik, a beruházás tehermentesíti a környéket, és kulcsfontosságú eleme lesz a Rákosrendező helyén épülő új, fővárosi tulajdonú városnegyednek - írta meg a Népszava.
A Legfőbb Ügyészség visszautasítja a KNYF korábbi vezetőjének vádjait
A Legfőbb Ügyészség határozottan visszautasítja Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) egykori vezetőjének vádjait, miszerint a hatóság politikailag érzékeny nyomozásokat befolyásolt volna. Az ügyészség álláspontja szerint a volt főügyész állításai valótlanok, a sajtónak kiszivárogtatott lemondó nyilatkozata pedig csupán válaszlépés egy ellene indított, szeptember eleji fegyelmi eljárásra - számolt be a Telex.
Létszámstop, kötelezettségvállalási stop, fizetési halasztás: vészfékezésbe kezdett a főváros, hogy októberben még tudjon bért fizetni
Gyakorlatilag minden befagyasztható kiadást leállított Budapest annak érdekében, hogy működőképes maradjon: kötelezettségvállalási, létszám- és beruházási stopot vezettek be, a BKV-nál pedig már egyes kifizetések halasztására is szükség volt. Kiss Ambrus főigazgató szerint ezekkel az intézkedésekkel szeptember végéig még fenntartható a főváros működése, október elején a béreket is ki tudják fizetni, utána azonban már csak az segíthet, ha a kormánnyal sikerül megállapodni. A háttérbeszélgetésen emellett Budapest közbiztonsági helyzetének értékeléséről, az ezzel kapcsolatban tett intézkedésekről is szó volt.
Budapesti olimpia: erős kijelentést tett Karácsony Gergely
Karácsony Gergely főpolgármester és Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke szerint történelmi esély mutatkozik arra, hogy Budapest rendezze meg a 2036-os nyári olimpiai játékokat. A megújult nemzetközi kiválasztási szabályok, az új kormányzati környezet és a tervezett társadalmi párbeszéd egyaránt elősegíthetik, hogy a főváros a saját fejlesztési igényeihez igazítva, új stadionok építése nélkül adhasson otthont az eseménynek - számolt be a 24.hu.
Újabb több százezer magyart érintő díj eltörlését követelik
Az agrárkamarai díjfizetés eltörlését és az agrárkamarai tagság önkéntessé tételét követeli a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége. A MOSZ azt követően állt elő a javaslattal, hogy a kormány megszünteti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára fizetendő évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást. A szervezet szerint az agráriumban több mint 400 ezer érintett fizet kötelező kamarai díjat, ami sok esetben az 5000 forint többszöröse.
Feljelentést a Miniszterelnökség költségvetési csalás, hűtlen kezelés gyanúja miatt
A Miniszterelnökség ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a Nemzeti Nyomozó Irodánál a Mesterséges Intelligencia Kutató Központ Nonprofit Kft.-nek (MIKK) nyújtott 300 millió forintos állami támogatás ügyében. A tárca szerint a Bethlen Gábor Alapkezelőtől kapott pénz felhasználásával és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzéssel összefüggésben költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja merült fel. A 2024 decemberében bejegyzett társaság korábban azért került a nyilvánosság elé, mert a bejegyzett címén nem találtak működő kutatóintézetet, a vállalt kutatási program eredményei pedig sokáig alig voltak hozzáférhetők. A MIKK összesen két, egyenként 300 millió forintos állami támogatáshoz jutott, a másodikat 2026 februárjában hagyta jóvá Gulyás Gergely akkori Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Hamarosan fontos bejelentéseket tesz a kormány
Kormányzati sajtótájékoztatót tartanak pénteken 10 órakor, amelyen részt vesz Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
Magyar Péter bejelentette, vagyonosodási vizsgálatra számíthat a politikai elit
Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy a kormány haladéktalanul az Országgyűlés elé terjeszti a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényjavaslatot. Az új rendszerben a NAV ellenőrizhetné a képviselők, miniszterek és államtitkárok vagyonát, akár húsz évre visszamenőleg, a hozzátartozók vagyonára is kiterjedően. A vizsgálat azokra is vonatkozna, akiknek az elmúlt öt évben szűnt meg a megbízatásuk, a leköszönő tisztségviselők esetében pedig automatikusan elindulna az ellenőrzés. Bűncselekmény gyanúja esetén az ügy a nyomozóhatósághoz kerülhetne, az ötmillió forintot meghaladó jogerős adóhiány esetén pedig az érintett neve nyilvánosan megjelenne a NAV listáján.
Fordulat a Volán-ügyben: letartóztatták Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet
Letartóztatta a bíróság Jellinek Dániel milliárdos üzletembert és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját a 24.hu értesülése szerint. A két üzletembert kedden állították elő, majd őrizetbe vették őket. A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetéssel és más korrupciós bűncselekményekkel gyanúsítja őket a Volánbuszhoz kapcsolódó ügyben.
Vaskos aktákat adott Varga Mihály a kormánynak Matolcsy György jegybanki vezétéséről
Mintegy 30 ezer oldalnyi dokumentumot állított össze és adott át határidőre a Magyar Nemzeti Bank a jegybank korábbi működését vizsgáló parlamenti vizsgálóbizottságnak – közölte Varga Mihály, az MNB elnöke. A jegybank vezetése korábban egy másik vizsgálóbizottság számára is jelentős mennyiségű adatot továbbított.
Hivatalos figyelmeztetést kaptak a magyar orvosok: még a privát közösségi oldalaikon is figyelniük kell, mit írnak le
Közös etikai állásfoglalást adott ki az Egészségügyi Minisztérium és a Magyar Orvosi Kamara az orvosok közösségimédia-használatának és nyilvános online kommunikációjának szabályozásáról. Az irányelvek értelmében a gyógyítóknak szakmai és magánjellegű online megnyilvánulásaik során egyaránt meg kell őrizniük a kulturált és méltóságteljes hangnemet – derült ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook-bejegyzéséből.
Dublinban találkozik az EBRD elnökével a magyar pénzügyminiszter
Krmán András pénzügyminiszter Dublinban találkozik az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank elnökével, akivel Magyarország országstratégiáját és az újabb együttműködési lehetőségeket tekintik át – írta a Facebookon.
Az informális ECOFIN-találkozón az uniós pénzügyminiszterek az európai bankszektor versenyképességéről, a globális innovációk pénzügyi rendszerekre gyakorolt hatásáról és a mesterséges intelligenciáról is egyeztetnek.
Velkey György: nagyjából 1400 diplomata-útlevelet vizsgálnak
Nagyjából 1400 diplomata-útlevelet vizsgálnak a Külügyminisztérium korábbi működésének átvilágítása során - mondta a külügyi tárca parlamenti államtitkára a Telexen megjelent interjújában csütörtökön.
Velkey György újabb részleteket ismertetett a Külügyminisztérium korábbi működésének átvilágításáról: vizsgálják Szijjártó Péter volt miniszter magánrepülő-használatát, a diplomata-útlevelek kiadását, valamint Orbán Gáspár, Orbán Viktor volt kormányfő fia korábbi külügyi szerepét is.
A diplomata-útlevelek használatának vizsgálata során elsősorban nem az a kérdés, hogy kik kaptak ilyen okmányt, hanem az, milyen indoklással és milyen eljárásban jutottak hozzá.
A politikus példaként Dzsudzsák Balázs labdarúgó esetét említette, aki 2019-ben közvetlenül Szijjártó Péterhez fordult diplomata-útlevélért, és a levelet úgy írta alá, hogy "Dzsudzsák Balázs Tesóka".
Az államtitkár szerint a volt külgazdasági és külügyminiszter továbbította a kérelmet, és már másnap megkezdték az útlevél ügyintézését. Velkey György elmondta: Szijjártó Péter február 19-én Orbán Viktor volt miniszterelnökkel együtt a honvédség gépével utazott Washingtonba, majd másnap egy magángéppel tért haza.0
A gép bérlése 75 millió forintba került, és Szijjártó Péter azért utazott haza, hogy Mátészalka környékén kampányrendezvényeken vegyen részt.
"Ez le van írva a papírokban" - mondta az államtitkár, jelezve, hogy 2022 és 2026 között csaknem 5 milliárd forintot költöttek Szijjártó Péter utazásaihoz kapcsolódóan magángépek bérlésére.
Közölte, találtak olyan dokumentumot is, amely szerint Orbán Gáspár "mindenféle felhatalmazás nélkül úgy fogadott és kísért külföldi delegációkat, mintha csak a kormányzat nevében járna el", és a dokumentumok szerint mindez a Külügyminisztérium tudtával történt - mondta Velkey György.
A politikus szerint az átvilágítás kiterjed az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokra, a BYD-nak nyújtott állami támogatásokra és a Hungary Helps Ügynökség működésére is.
A vizsgálatok nagyságrendjét érzékeltetve azt mondta, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggő beszerzések esetében több mint 130 ezer dokumentumot néztek át, mielőtt feljelentést tettek. Az államtitkár az interjúban úgy foglalta össze a tapasztalatait: "bárhová nyúlunk, minden ragad a mocsoktól. Bármilyen ügyet kezdünk el kapirgálni, kiderül, hogy itt valami nem oké".
Áll a bál a kamaránál: súlyos vádakat fogalmaztak meg
Öt területi kamarai elnök nyílt levélben szólította fel lemondásra Nagy Eleket (képünkön), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökét, súlyos aggályokra hivatkozva a szervezet gazdálkodásával, vagyonkezelésével és centralizált irányításával kapcsolatban. A lépés azt követően történt, hogy a kormány bejelentette a kötelező ötezer forintos kamarai hozzájárulás eltörlését, valamint a teljes kamarai rendszer átvilágítását és kamarai biztos kijelölését. A területi vezetők szerint elfogadhatatlan az egyszemélyes döntéshozatali gyakorlat, és súlyos bizalomvesztés alakult ki az MKIK-val szemben. A nyílt levelet a Vas, Békés, Hajdú-Bihar, Pest megyei és érdi, valamint a soproni kamarai elnökök írták alá.
Személycserék a Budapest Airportnál: új elnök és két új tag érkezik
Új elnök és két új tag érkezik a Budapest Airport igazgatóságába – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A testület elnöki feladatait a jövőben Nagy Levente, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium főtanácsadója látja el, az igazgatóság tagja lesz Sirály Katalin, a tárca közigazgatási államtitkára, valamint Somogyi-Tóth Gábor, a Légiközlekedési Kulturális Központ korábbi ügyvezetője.
Egyszerű Facebook-tájékoztatásnak indult, de váratlan kommentcunamit váltott ki a miniszter bejelentése
A szerdai nap legfontosabb hazai fejleménye volt, hogy a kormány döntése értelmében megszűnik a vállalkozók által kötelezően fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulás. Mindezt több miniszter is megosztotta a saját Facebook-oldalán, ám Hegedűs Zsolt bejegyzése igazi kommentcunamit indított el. Számos egészségügyi szakdolgozó azt kérdezi, miért kell továbbra is évente mintegy 25 ezer forintot fizetnie a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának. Bár a két kötelezettség jogilag és az érintettek körét tekintve is különbözik, a reakciók jól mutatják a kötelező szakdolgozói kamarai tagság körül felgyülemlett elégedetlenséget.
Hónapok óta készül a külügyi tárca az ENSZ magas szintű hetére
Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes jövő héten New Yorkban vesz részt az ENSZ magas szintű hetén, ahol több kétoldalú találkozón és egyéb diplomáciai programon vesz részt – írta a Facebookon.
A program előkészítése hónapok óta tart, a tárgyalásokhoz háttéranyagok készülnek, miközben az időpontok és a találkozók köre folyamatosan változik.
Zöld utat kaptak a magyar egyetemisták: már ősztől indulhat a roham a külföldi helyekért
Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára, Katz Sándor bejelentette, hogy október elejére minden akadály elhárul az Erasmus-program újraindítása elől, így már az őszi félévben kiutazhatnak magyar egyetemisták külföldi egyetemekre. A program teljes felfutása a tavaszi félévre várható. Az uniós források felszabadításához szükség volt a kuratóriumok újraválasztására és a szervezeti szabályzatok átalakítására, amelyeket augusztus 31-ig elvégeztek. Az államtitkár szerint a korábbi kekva-rendszer legnagyobb érdeme az intézmények rugalmas finanszírozása volt, amelyet valamilyen formában érdemes megtartani.
Bárki elolvashatja, miről tárgyalt a Gyurcsány-kormány 2006-ban
Nyilvánosságra hozzák a 2006-os őszi kormányülések eddig titkosított jegyzőkönyveit, így bárki számára megismerhetővé válik, miről tárgyalt a kabinet az őszödi beszéd kiszivárgását követő hetekben – derült ki a Magyarország Kormánya által közzétett Facebook-bejegyzésből.
Évek óta tartó gyakorlatnak vet véget a kormány
A kormány alapjaiban alakítja át a költségvetési tervezés és elfogadás folyamatát, így a jövőben szakítanak a tavaszi elfogadás gyakorlatával, megszüntetik a büdzsé rendeleti úton történő módosítását, a 2026-os költségvetést pedig egy átfogó átvilágítás eredményeire alapozva módosítják. Erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be Facebook-videójában.
Tisza-kormány: eltörlik a kamarai hozzájárulást, vizsgálat indul Szijjártó Péter ügyében
Mintegy 900 ezer mikrovállalkozás mentesülhet az évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulás megfizetése alól. A kormány átvilágítja a gazdasági kamarák rendszerét, az átmeneti időszakra pedig kamarai biztost nevez ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara élére. Az MKIK tudomásul vette a bejelentést, és a jogszabály-módosítások részleteire vár, ezek ismeretében alakítaná át a vállalkozói közösség érdekében végzett tevékenységét.
Szigorítják a várandóssági szifiliszszűrést
Új országos eljárásrendet vezettek be a veleszületett szifilisz megelőzésére. Kötelezővé válik a várandósság alatti ismételt szűrés, a fertőzéssel diagnosztizált kismamák és partnereik kezelésére pedig az eddiginél rövidebb határidők vonatkoznak.
Vizsgálják Szijjártó Péter új pozícióját
A parlament nemzetbiztonsági bizottsága vizsgálatot indított Szijjártó Péter BYD-nél betöltött új pozíciója miatt. A testület megkaphatja a volt miniszter elérhetőségeit annak érdekében, hogy meghallgathassa, ugyanakkor abban az esetben sem szabhat ki érdemi szankciót, ha Szijjártó megtagadja az együttműködést.
Nyilvánosságot kér az autópálya-üzemeltető
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint nem találkozott Mészáros Lőrinccel, és a jövőben sem kíván találkozni vele, miközben a minisztérium felülvizsgálja a Mészáros-csoporthoz köthető szerződéseket. A kormány ki akar szállni az M6-os koncessziójából, a közbeszerzésekben valódi versenyt szeretne, a rozsdaövezetek beépítésével pedig több tízezer család számára teremtene lakhatási lehetőséget.
Az MKIF kezdeményezte, hogy hozzák nyilvánosságra az M6-os autópálya jövőbeli üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi ajánlatot, műszaki adatot és paramétert. A társaság szerint ezek szükségesek a szakmai összehasonlításhoz, mivel nem ismeri az üzemeltetési döntés ténybeli és jogi alapjait.
Átalakult a MÁV-csoport vezetése
Új igazgatóság és felügyelőbizottság alakult a MÁV-csoportnál a korábbi személyi döntéseket követően. Az igazgatóság elnöke Tóth-Maros Dániel, a közlekedési minisztérium közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett.
Nagyobb önállóságot kapnának a kórházak
Kisebb bürokráciát és nagyobb intézményi önállóságot ígér a kórházaknak az Országos Kórházi Főigazgatóság új vezetése. A Magyar Kórházszövetség siófoki kongresszusán az OKFŐ képviselői az eddigi szigorú központosítás enyhítését jelentették be, emellett ismertették a 2028 utáni uniós források megszerzésének feltételeit, a meddőségi ellátás aktuális adatait és az adatvezérelt egészségügyre való átállás feladatait.
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